Абэ высказался о принадлежности Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ раскрыл подробности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным; он, в частности, сказал, какую позицию озвучил президенту России по территориальному вопросу.

«Я озвучил нашу позицию президенту России Владимиру Путину: вначале мы должны разрешить территориальный спор и только потом заключить мирный договор», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Напомним, Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума с участием Абэ предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий, а затем «как друзья» решать спорные вопросы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в революционном предложении Путина.

Добавим, что Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Позиция Москвы заключается в том, что суверенитет России над ними сомнению не подлежит.