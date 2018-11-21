Минобороны уничижительно прокомментировало проход эсминца США у российской базы

Экипаж американского эсминца «Маккэмпбелл» (USS McCampbell), пройдя вблизи базы Тихоокеанского флота России, «продемонстрировал только неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождающих его сил ТОФ», заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Официальный представитель российского военного ведомства выразил недоумение «словесным подвигом представителя ВМС США, попытавшегося представить рутинный переход американского эсминца из района вблизи территориальных вод Северной Кореи в центральную часть Японского моря демонстративным».

Конашенков сообщил, что американский эсминец не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров. Он следовал под контролем противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и морской авиации, подчеркнул Конашенков, слова которого передает ТАСС.

«Если экипаж американского эсминца и «продемонстрировал» что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота», – подчеркнул он.

В настоящее время «Маккэмпбелл» «демонстрирует свою отвагу» на удалении более 400 километров от территориальных вод России в центральной части Японского моря, уточнил генерал.

«Силами Тихоокеанского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными и другими средствами», – заключил Конашенков.

Ранее пресс-секретарь Тихоокеанского флота США лейтенант Рэйчел Макмарр заявила, что ракетный эсминец ВМС США «Маккэмпбелл» (USS McCampbell) проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море, «чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России».