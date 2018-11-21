Эксперты объяснили победу России над США в гонке за Арктику

«Даже 6-10 ледоколов Америка не будет способна так быстро построить. Думаю, на это уйдут десятки лет», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор Атомфлота Вячеслав Рукша, комментируя признание американских СМИ о позорном отставании от России в строительстве ледокольного флота.

«У США нет ледокольного флота. У них не было стимула для развития этой сферы, – подчеркнул гендиректор Атомфлота Вячеслав Рукша, назвав одной из причин этого отсутствие . - У Америки не было таких грандиозных задач. У нас, например, деятельность Норильского комбината потребовала создания круглогодичной морской транспортной системы в Карском море».

«У американцев не было особой необходимости в строительстве, – вторит ему президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Для России ледокольный флот был необходим. У нас работала и работает система завоза с отдельных территорий, а на этом фоне работа со льдом является принципиально значимой».

Оба эксперта сходятся во мнении, что догнать Россию США будет непросто.

«Даже 6-10 ледоколов Америка не будет способна так быстро построить. Думаю, на это уйдут десятки лет», – резюмировал Рукша, еще раз подтверждая проигрыш Америки в гонке за Арктику.

По мнению Абзалова, насколько быстро американцы смогут догнать Россию, зависит от того, сколько они готовы потратить.

«Это потребует дополнительного финансирования, достаточно большого»,– отметил Абзалов, добавив, что американцам потребуется создавать полный комплекс, для которого у них нет «некоторых компетенций». «В любом случае это потребует дополнительных миллиардов. Им придется увеличивать бюджет, а это разобьет их планы через 8-10 лет выходить на сокращение бюджетного дефицита», – добавил эксперт.

Однако гонка за Арктику будет продолжаться, уверен эксперт. «Помимо США, есть Канада, Норвегия, Дания, которая, кстати, председательствует в профильном комитете ООН, где будет решаться судьба Арктики. В ближайшее время Арктика будет основным магистральным направлением, это факт», – пояснил эксперт.

Ранее журналистка телеканала NBC News Сабрина Шанкман заявила, что американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, и США давно уступили России в гонке за Арктику.

Освоение арктического региона требует больших затрат, специально обученных людей, построенных особым образом уникальных кораблей, объектов, создавать которые массово и быстро ни одна страна, кроме России, сейчас не может, признала она.

Несмотря на статус крупнейшей морской державы, в Арктике США пока не могут догнать Россию. Хотя одним из главных приоритетов Минобороны США остается подготовка к соревнованию с Россией за лидерство в строительстве ледокольного флота. Россия подтверждает свои позиции в ледокольной отрасли судостроения, уже значительно закрепив свое превосходство, заявила журналистка.

В августе министр обороны Сергей Шойгу говорил, что Арктика стала объектом интересов нескольких государств, что может спровоцировать конфликты в этом регионе.

В июне его коллега из Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Штатам необходимо активизировать свою деятельность в Арктике, в частности, расширив присутствие в этом регионе американской Береговой охраны.