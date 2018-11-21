В США признали поражение в гонке за Арктику

Американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, США давно уступили России в гонке за Арктику, пишет журналистка телеканала NBC News Сабрина Шанкман.

Эти ледоколы должны заниматься сбором научных данных, спасением застрявших во льдах кораблей и устранением последствий разливов нефти в наиболее удаленных частях Земли. Кроме того, они защищают интересы США за Полярным кругом, учитывая, что тающие льды открывают в регионе новые торговые возможности, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

Между тем один из этих ледоколов под названием «Полярная звезда», построенный 40 лет назад, уже давно преодолел ожидаемый срок своей службы и часто встает на ремонт. Другой ледокол «Хили» был построен в 2000 году и может выполнять исключительно научную функцию.

По самым оптимистичным расчетам экспертов, новый американский ледокол появится в Арктике не меньше чем через пять лет, в то время как у России в этом регионе работает уже 40 таких кораблей. Таким образом, эксперты признают, что США уже давно уступили России в гонке за Арктику.

«Дело в том, что США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю», – заявил конгрессмен Джон Гараменди.

«Мы крупнейшая морская держава в мире, и мы просто надеемся, что корабль, построенный в 1970-х, сможет продержаться на плаву», – добавляет политолог Хизер Конли.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Арктика стала объектом интересов нескольких государств, что может спровоцировать конфликты в этом регионе.

В июне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенным Штатам необходимо активизировать свою деятельность в Арктике, расширив присутствие в этом регионе американской Береговой охраны.