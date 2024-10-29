Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
«Земледелие» заминировало территорию противника за линией фронта
ИСДМ «Земледелие» Ростеха дистанционно заминировала территорию противника за линией фронта
Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» заминировала территорию, находящуюся под контролем врага, обеспечивая защиту своих позиций и затрудняя передвижение противника.
Инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», производимые в Ростехе, способны минировать территорию противника за линией фронта, сообщает Telegram-канал Ростеха. Техника функционирует по принципу реактивных систем залпового огня, выпуская за короткий промежуток времени несколько ракет с боеприпасами, начиненными различными типами мин. Это позволяет организовывать минные заграждения на значительном отдалении от боевых позиций.
«Земледелие» отличается высокой дальнобойностью, что позволяет создавать минные заграждения на территории, подконтрольной противнику, даже на площади нескольких футбольных полей. Это снижает риск для расчетов, так как они остаются на безопасном расстоянии от огневых позиций. Организованное таким образом минное поле может сорвать ротацию войск противника или затруднить их передвижение в сторону фронта.
Отличительной особенностью системы является возможность деактивации или самоликвидации взрывных устройств, что исключает риск подрыва на своих минах. Это облегчает процесс разминирования после завершения боевых действий. В Ростехе также подчеркнули, что инженеры постоянно работают над улучшением военной техники, учитывая опыт применения в зоне СВО, с целью повышения боевого могущества, дальнодействия и защищенности машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятия Ростеха досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», инженерные подразделения Вооруженных сил России дистанционно минируют местность в Сумской области для пресечения попыток украинских войск прорваться к границе Курской области, а система «Земледелие» помогла сорвать три контратаки вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.