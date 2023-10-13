Ростех досрочно поставил войскам партию интеллектуальных систем минирования

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, Ростех досрочно отправил в войска партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», в который входят боевая машина на шасси с колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, передает РИА «Новости».

Там добавили, что принцип работы ИСДМ схож с имеющимся у реактивных систем залпового огня, однако для минирования используются снаряженные различными типами мин боеприпасы с двигателем на твердом топливе. Вести подготовку к залпу из «Земледелия», вводить данные задания и параметров самоликвидации мин можно дистанционно, также система способна в автоматическом режиме стрелять по расчетным точкам прицеливания, получать координаты падения снарядов и передавать их военнослужащим.

Как подчеркнул индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, спецоперация и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника.

«При этом способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий. Что немаловажно, «Земледелие» повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», – приводит слова Оздоева пресс-служба.

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