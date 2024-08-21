«Земледелие» помогла сорвать три контратаки ВСУ на авдеевском направлении

Tекст: Денис Тельманов

«На наших заграждениях подрывались пехота,.. также бронированная и боевая техника противника», – рассказал командир взвода управляемого минирования с позывным Отличник, передает ТАСС.

По его словам, «Земледелие» вывела из строя танк Leopard, пять БМП M2 Bradley, бронетранспортеры противника иностранного производства.

Кроме того, с помощью системы минирования были уничтожены БМП Marder, MaxxPro, БМП советского образца, а также танки Т-64БВ и Т-72.



Отмечается, что подходы к позициям российских войск военнослужащие заминировали дистанционно с помощью отстрела программируемых боеприпасов «Земледелие», которые могут в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.

При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время»