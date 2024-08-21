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«Земледелие» помогла сорвать три контратаки ВСУ на авдеевском направлении
Расчет новейшей инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Центр» сорвал три контратаки ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На наших заграждениях подрывались пехота,.. также бронированная и боевая техника противника», – рассказал командир взвода управляемого минирования с позывным Отличник, передает ТАСС.
По его словам, «Земледелие» вывела из строя танк Leopard, пять БМП M2 Bradley, бронетранспортеры противника иностранного производства.
Кроме того, с помощью системы минирования были уничтожены БМП Marder, MaxxPro, БМП советского образца, а также танки Т-64БВ и Т-72.
Отмечается, что подходы к позициям российских войск военнослужащие заминировали дистанционно с помощью отстрела программируемых боеприпасов «Земледелие», которые могут в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.
При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время»