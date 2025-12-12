Суд обязал изъять из караоке песни Макsим и Artik & Asti

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», решение суда обязывает изъять из продажи караоке-системы AST, в которых обнаружены произведения Макsим, Mary Gu, Леши Свика, Artik & Asti, Ирады Хайт, Артема Емельянова и Димы Лорена.

Иск в суд подал правообладатель – ООО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг», связанный с лейблом Warner Music.

Суд запретил ООО «Селект», обновляющему репертуар AST, и ООО «Арт Систем», отвечающему за приложение Catalog, использовать 50 музыкальных композиций указанных исполнителей.

Частично удовлетворено требование о компенсации: с ООО «Селект» решено взыскать один млн рублей за нарушение авторских прав.

В суде правообладатели пояснили, что договор на использование музыки с ООО «Селект» был заключен только на один год еще в 2019 году, но произведения оставались в системе.

Нарушение было зафиксировано нотариально весной 2025 года. Представители ответчиков утверждали, что пользователи самостоятельно добавляют треки, однако суд признал этот аргумент голословным.

Warner Music Group фигурирует как единственный участник ООО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг».

В 2022 году Warner Music, Sony Music и Universal Music приостановили деятельность в России, но зарубежные правообладатели по-прежнему следят за использованием своей интеллектуальной собственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина открыл стрельбу в московском караоке-баре после критики его исполнения, после чего его задержали и приговорили к двум годам условно.

КНДР ужесточила языковую политику и заменила популярные англоязычные слова на отечественные аналоги на туристических объектах.