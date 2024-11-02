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Москвич устроил стрельбу в караоке после критики пения
Москвичу дали два года условно за стрельбу в караоке после замечания о пении
В караоке-баре «Сокровища Фараона» в Москве мужчина открыл стрельбу после критики его пения, в результате стрелявшего задержали и приговорили к двум годам условно.
Мужчина устроил стрельбу в караоке-баре в Москве после того, как сосед по столу указал на его неточное исполнение песни, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в мае в заведении «Сокровища Фараона». Посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после исполнения песни спросил мнение другого гостя, и когда тот заметил, что исполнение было не совсем точным, мужчина вытащил пистолет и начал стрелять.
Стрелок вскоре был задержан полицией, и против него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В ходе расследования мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Суд приговорил его к двум годам условного наказания, учитывая смягчающие обстоятельства.
Ранее Виталия Грачева, известного как Витас, заподозрили в умышленном причинении легкого вреда здоровью в караоке-клубе, сообщил источник в правоохранительных органах.
В 2021 году китайские власти решили составить список песен с «недопустимым содержанием» для запрета их исполнения в караоке-клубах на территории страны с целью укрепления идеологической безопасности.