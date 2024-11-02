Москвич устроил стрельбу в караоке после критики пения

Москвичу дали два года условно за стрельбу в караоке после замечания о пении

Tекст: Мария Иванова

Мужчина устроил стрельбу в караоке-баре в Москве после того, как сосед по столу указал на его неточное исполнение песни, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в мае в заведении «Сокровища Фараона». Посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после исполнения песни спросил мнение другого гостя, и когда тот заметил, что исполнение было не совсем точным, мужчина вытащил пистолет и начал стрелять.

Стрелок вскоре был задержан полицией, и против него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В ходе расследования мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Суд приговорил его к двум годам условного наказания, учитывая смягчающие обстоятельства.

Ранее Виталия Грачева, известного как Витас, заподозрили в умышленном причинении легкого вреда здоровью в караоке-клубе, сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2021 году китайские власти решили составить список песен с «недопустимым содержанием» для запрета их исполнения в караоке-клубах на территории страны с целью укрепления идеологической безопасности.