Шойгу рассказал о конфликтном потенциале Арктики

Арктика стала объектом интересов нескольких государств, что может спровоцировать конфликты в этом регионе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Защита национальных интересов России в Арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности ВС. Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», – сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что на Cевере сейчас находятся ледоколы Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая.

По словам Шойгу, Северный флот реализует комплексный план Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года, чтобы подготовиться к возможным угрозам.

Так, в этом году флот пополнился ледоколом «Илья Муромец», морским судном тылового обеспечения «Эльбрус», фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», большим десантным кораблем «Иван Грен». Кроме того, отметил Шойгу, заканчиваются испытания морского танкера «Академик Пашин».

В Арктике продолжается тестирование военной техники. «В экстремальных условиях проводится апробация перспективных образцов военной техники и средств навигации», – пояснил министр.

На побережье Арктики идет строительство военных городков, наращиваются боевые возможности Северного флота, совершенствуется система управления.

На Северном морском пути, рассказал Шойгу, находится отряд боевых кораблей и судов обеспечения, осваиваются подлодки с крылатыми и баллистическими ракетами «Ясень» и «Борей». «Возобновлены трансарктические полеты в высоких широтах противолодочных самолетов Ту-142», – отметил он.

На прошлой неделе сообщалось, что в условиях Арктики испытают танк Т-14 «Армата»на работу электроники.

Ранее комитет британской Палаты общин по обороне подготовил доклад, в котором говорилось, что Великобритании нужно играть большую роль в делах Арктики и укреплять там обороноспособность.

В июне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенным Штатам необходимо активизировать свою деятельность в Арктике, расширив присутствие в этом регионе американской Береговой охраны.