Система «Земледелие» сорвала попытку контратаки ВСУ на освобожденный Дзержинск

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки «Центр» Даниил Чекмарев рассказал РИА «Новости», что Вооруженные силы Украины пытались контратаковать в районе Дзержинска. Однако благодаря работе системы «Земледелие» их наступление было сорвано. Эта система позволяет дистанционно устанавливать противопехотные и противотанковые минные поля, что нарушает логистику противника.

Система «Земледелие» эффективна против как живой силы, так и бронетехники. На ней расположены два пусковых контейнера с 25 ракетами, которые за считанные минуты могут установить минные поля на расстоянии до 15 км. По словам Чекмарева, ВС РФ успешно использовали эту систему, уничтожив значительное количество боевой техники ВСУ, включая Bradley, MaxxPro и М113.

Система использует мины ПТМ4М с магнитными датчиками и ПОМ-3 с сейсмическими, что делает их разминирование крайне сложным. Работа системы осуществляется круглосуточно, независимо от погодных условий, что способствует постоянному срыву ротации и перемещения противника.

Противник активно пытается обнаружить систему «Земледелие» с помощью БПЛА. Однако, благодаря слаженной работе экипажа, система успевает выполнить задачу и выйти из-под огня до того, как ее обнаружат. «Все выезды проходят штатно», – подчеркнул Чекмарев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2020 года начались поставки в войска новейшей системы дистанционного минирования «Земледелие». Эта система в августе 2024 года помогла сорвать три контратаки ВСУ на авдеевском направлении. В октябре 2024 года «Земледелие» заминировало территорию противника за линией фронта.