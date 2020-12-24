Начались поставки в войска новейшей системы минирования «Земледелие»

Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» начала поступать в российскую армию, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Разработкой и производством боевой машины занималось НПО «Сплав» имени Ганичева (входит в Ростех). Впервые «Земледелие» было публично представлено 24 июня на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади.

«Госкорпорация «Ростех» начала поставку в войска новейшей системы «Земледелие», которая устанавливает минные поля с помощью программируемых боеприпасов. Используемые в таких снарядах мины способны самоликвидироваться или деактивироваться в заданное время», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Принцип работы ИСДМ схож с реактивными системами залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Техника позволяет регистрировать на электронной карте координаты их падения и передавать данные вышестоящему звену управления.

«Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий», – приводятся в сообщении слова индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

В состав «Земледелия» входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.