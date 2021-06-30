Противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии

Противники намеченного на 5 июля в Тбилиси парада ЛГБТ-активистов и их сторонников объявили, что расставят палатки 4 июля на проспекте Руставели, чтобы сорвать эту акцию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Представитель «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили заявил, что «воля народа Грузии – не допустить проведение этого «Марша достоинства».

В среду Палавандишвили и его сторонники провели митинги у посольства США и постпредства Евросоюза в Грузии, потребовав изгнания из страны руководителей этих дипломатических миссий Келли Дегнан и Карла Харцеля за то, что те «оккупировали идеологию Грузии», в том числе поддерживая права сексуальных меньшинств.

Ранее грузинский бизнесмен, миллионер Леван Васадзе, который зарекомендовал себя фактическим лидером консервативного движения против геев, призвал противников парада собраться в полдень 5 июля и допустил «напряженность» и «провокации» в этот день.

Помимо прочего, по его словам, такие парады негативно влияют на планы Грузии восстановить отношения с абхазами и осетинами, так как «являются постыдными для всего региона Кавказа».

«Для нас важны семья, традиции. Не бейте их (участников парада), просто уводите оттуда», – призвал Леван Васадзе своих сторонников.

Он обратился к полиции, чтобы та не защищала участников парада, а также к западным послам, чтобы те не участвовали в шествии, а «уважали традиции Грузии, ее церковь».

В Грузии противники ЛГБТ регулярно вступают с активистами движения в физическое противостояние. Крайне негативно относится к прайду Грузинская церковь.