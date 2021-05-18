США объединяют Украину, Грузию и Молдавию против России

Сразу после визита руководства Госдепа в Киев, главы дипломатий Украины, Молдавии и Грузии презентовали новое объединение – «ассоциированное трио» по интеграции в Европу. Вступление в ЕС этих трех стран сейчас маловероятно, а участие в этом объединении Украины лишь усложняет задачу остальным. Но в антироссийские планы США эта инициатива вполне укладывается. Какова же истинная цель создания трио?

В понедельник в Киеве главы МИД Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой (он также занимает пост и. о. главы молдавского правительства) подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции. «Это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров», – цитировало заявление Кулебы киевское издание Страна.ua. Глава украинской дипломатии полагает, что в ЕС «должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе».

Грузинский коллега Залкалиани был более конкретен. По его словам, тройка Тбилиси – Киев – Кишинев рассчитывает наладить более крепкие связи с руководящими структурами ЕС, в первую очередь с Еврокомиссией, «на базе углубленного Соглашения об ассоциации». Контактировать в том числе предполагается по части «углубления сотрудничества с ЕС в вопросах безопасности». Ориентация на Евросоюз – это суверенный выбор Грузии, Украины и Молдавии, «и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС», подчеркнул Залкалиани.

Презентации этой новой региональной инициативы, которая очевидно направлена против России, предшествовали активные контакты между странами «тройки». Напомним, что после прихода в Молдавии к власти прозападного президента Майи Санду, Кишинев и Киев объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Свой первый визит Санду нанесла украинскому президенту Владимиру Зеленскому – речь зашла о стратегическом партнерстве двух республик. В апреле президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила Санду «начать совместную работу по осуществлению общих целей европейской интеграции».

А на прошлой неделе Зеленский «обрабатывал» лидеров восточноевропейских стран ЕС. Так, он предложил румынскому президенту Клаусу Йоханнису подписать декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС. В начале мая аналогичные документы украинское руководство подписало с Польшей и Литвой.

Когда в понедельник был подписан меморандум об «ассоциированном трио», и. о. премьера Молдавии Чокой подчеркнул: его страна, как и Украина с Грузией, «заинтересована в амбициозных целях» «Восточного партнерства». Поясним – проект «Восточное партнерство ЕС» был инициирован Брюсселем в 2004 году, он подразумевает развитие интеграционных связей между Евросоюзом и несколькими республиками бывшего СССР. А именно: с Белоруссией, Украиной, Молдавией и странами Южного Кавказа. То есть с теми территориями, где с конца прошлого века делаются попытки создать антироссийский пояс.

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Показательно, что цели «интеграционного трио» практически слово в слово совпадают с тезисами доклада Европарламента о пяти принципах взаимодействия ЕС с Россией. Первый принцип касается «сдерживания российской угрозы». По замыслу авторов документа , Евросоюз вместе с НАТО должен поддерживать стабильность в странах «Восточного партнерства» и оказывать давление на Москву с целью возвращения неких «оккупированных территорий». Второй принцип – «борьба с вмешательством России в дела стран ЕС и стран «Восточного партнерства». В этом разделе отмечается важность заключения договоров безопасности со странами региона, которые подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Это все те же Украина, Молдавия и Грузия, которые подписали соглашения об ассоциации в 2014 году.

Помимо объявления пяти принципов отношения ЕС и России, нельзя не упомянуть и еще одно, пожалуй, более важное событие – состоявшийся в начале мая визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя по политическим делам, большого знатока региона Виктории Нуланд. По оценке экспертов, приезд руководителей Госдепа, в ходе которого Блинкен встретился с президентом Зеленским и главой МИД Кулебой, фактически носил инспекционный характер и, вероятно, касался выработки внешнеполитического курса Украины.

«Создание «интеграционного трио» выглядит как инициатива с расчетом на поддержку со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Во время визита Блинкена в Киев десять дней назад этот вопрос вполне мог там обсуждаться»,

– сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Если допустить, что «трио» создано при поддержке Соединенных Штатов, то следует ожидать, что США будут оказывать концентрированную помощь этому международному объединению, считает эксперт. По его мнению, хотя лидеры трех стран апеллируют к программе «Восточного партнерства ЕС», речь идет об интеграции прежде всего в руководимый США блок НАТО.

Кроме того, Бортник сравнил новое объединение с другим прозападным проектом на постсоветском пространстве – «Организации за демократию и экономическое развитие ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия)». В 1999 году на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне главы государств ГУУАМ, в которую тогда входил и Узбекистан, приняли декларацию об интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Проект активно проявлял себя с середины 2000-х по середину 2010-х, но затем интерес к этому начинанию поутих. Сначала выпала одна из «У» – из организации вышел Узбекистан. Тогдашние президенты Украины и Молдавии Виктор Янукович и Владимир Воронин декларировали политику многовекторности и также свернули участие своих стран в ГУАМ. Считается, что большую роль сыграл уход Михаила Саакашвили из грузинской политики, а в недавние годы – активное нежелание молдавского президента-социалиста Игоря Додона втягивать республику в антироссийские альянсы.

Но как полагают эксперты, со сменой власти в Кишиневе, похоже, начинает выкристаллизовываться очередной «блок демократий». «О создании объединения типа ГУАМ начали активно говорить еще месяца два назад», – отметил Бортник.

Что касается реальных планов по интеграции в Евросоюз, то это грузино-украино-молдавское взаимодействие может им только помешать, заметил тбилисский политолог-международник, бывший руководитель Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе. «Грузинским политикам стоило бы задуматься, поможет ли в евроинтеграции республики «увязка» с Украиной – или, наоборот, она притормозит этот процесс», – рассуждает Цинцадзе.

«Безвиз с Европой мы получили тогда, когда нас стали рассматривать отдельно от Украины

и, напомню, мы ее намного в этом обогнали, – пояснил Цинцадзе. – Да и сейчас такая «сдвоенность» может нам помешать. Достаточно сказать, что на членство Грузии в НАТО Россия, возможно, не отреагирует так негативно, как на интеграцию Украины в Североатлантический альянс».

Собеседник увязал появление идеи «трио» с внешне- и внутриполитическими планами одного из подписантов, а именно: Молдавии. «В этой республике вскоре предстоят выборы в парламент. Вероятно, президент Санду рассчитывает, что новообразованный формат с Грузией и Украиной принесет ей дополнительные очки», – указал грузинский эксперт. Но, заметил Цинцадзе, эта ставка выглядит довольно шаткой. «Представим себе, что сторонники Европы в Молдавии не победят. Получается, подписанный в Киеве документ сразу становится фикцией», – заметил эксперт. В любом случае никакой выгоды для Грузии в данном случае не просматривается, полагает он.

Создание «интеграционного трио» абсолютно точно соответствует геополитической повестке Соединенных Штатов на Юго-Востоке Европы, в свою очередь подчеркнул председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. «Молдавия, как и соседние постсоветские государства, составляет ту ось, которую Запад постоянно использует в противостоянии с Россией», – подчеркнул собеседник. Сам по себе «тройственный союз» Украины, Грузии и Молдавии не представляет собой серьезной величины и не позволяет всерьез говорить о каких-то перспективах евроинтеграции этих стран, заметил Тулянцев. Но, полагает он, это постсоветское трио вполне может пригодиться США и НАТО как инструмент геополитического воздействия на Россию.

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