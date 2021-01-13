Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

Впервые за долгое время Молдавия и Украина объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Президенты двух стран Майя Санду и Владимир Зеленский договорились о начале строительства трассы Киев — Кишинев, которая пройдет в обход Приднестровья. По мнению экспертов, новая магистраль может иметь военное значение, привести к торгово-экономической блокаде непризнанной республики и стать очередным инструментом геополитического давления на Россию.

Во вторник президент Молдавии Майя Санду совершила первый зарубежный визит, который пришелся на Украину. В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским, по мнению самой Санду, был сделан важный шаг к установлению нового уровня стратегического партнерства в двусторонних отношениях.

Как отмечает «Коммерсантъ», с первых минут встречи Санду задала переговорам дружелюбный тон. Осматривая роту почетного караула у киевского Мариинского дворца, Санду произнесла националистический лозунг «Слава Украине!», а затем в ходе пресс-конференции на время перешла на украинский язык, пытаясь понравиться Зеленскому.

«В последние годы молдавско-украинский диалог на уровне глав государств был практически приостановлен. Я подтверждаю, что Украина является стратегическим партнером для Республики Молдова, и поддержка постоянного и прагматического сотрудничества с Украиной является важным заданием для Республики Молдова и для института президента», – цитирует «Интерфакс» слова Санду.

Действительно, после заявления предыдущего молдавского лидера Игоря Додона о том, что «де-факто Крым – это российская территория», украинские президенты избегали с ним контактов. Теперь же новый лидер Молдавии сообщила, что главы двух стран договорились учредить межпрезидентский совет «для обсуждения и решения двусторонних проблем, в том числе и тех, которые длительное время не решались».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что обсудил с Санду урегулирование конфликта в Приднестровье и посредническую роль Украины в формате «5 + 2», передает ТАСС. «В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ», – отметил он, поблагодарив Санду за то, что она «не боится признавать Крым украинским».

В ноябре прошлого года Санду уже высказывалась относительно Крыма в интервью изданию «Европейская правда», связав эту тему с проблемой Донбасса. Тогда она в качестве совета Украине поставила в пример «мягкий подход», который применяется к Приднестровью с начала 90-х. Санду прозрачно намекнула, что Киеву пора отказаться от военного сценария и начать прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Любопытно, что впоследствии президент Молдавии не возвращалась к этой теме, и переговоры в Киеве во вторник не стали исключением.

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Лидеры Украины и Молдавии также обсудили «амбициозную идею» строительства современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. Проект предполагает создание транспортного коридора, который сократит путь между двумя столицами до пяти часов и может стать самым коротким путем из центра Украины в страны Центральной Европы. По словам Зеленского, для строительства магистрали планируется создание пограничного мостового перехода через реку Днестр.

Стоит отметить, что строительство трассы планируется через города Сороки и Ямполь и будет проходить в обход Приднестровья. Сейчас путь из Киева к Кишиневу проходит по еще советской автотрассе, пересекая Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Одесскую области, а далее – по территории Приднестровья. Теоретическое время пути по этой дороге составляет чуть более шести часов. Однако, как пояснил газете ВЗГЛЯД бывший замглавы МИД Молдавии Валерий Осталеп, реально водитель тратит на это путешествие куда больше времени в силу полного развала автодорожной инфраструктуры как на Украине, так и в Молдавии.

«Такая автодорога потребует от обеих стран капитальных вложений сил и средств, а также много времени. Надо будет не только проложить асфальт, но и обустроить всю инфраструктуру. Подобная магистраль – объект двойного назначения, как гражданского, так и военного. К тому времени, когда проект может выйти из стадии разговоров и приблизиться к реализации, ни Зеленский, ни Санду уже не будут президентами», – отметил дипломат. Он напомнил, что разговоры на эту тему между Киевом и Кишиневом ведутся давно, «но воз и ныне там».

Собеседник также упомянул о планах совместной борьбы Молдавии и Украины с контрабандой на общей границе. «Однако сети контрабандистов с каждым годом крепнут и становятся более изощренными», – отметил Осталеп. По его словам, вся история украинско-молдавского сотрудничества в этой сфере показывает, что у обеих стран «полностью беззубый государственный аппарат». «И то, что именно эту тему отдельно включили в переговорный процесс, лично я воспринимаю прохладно. Без привязки к реальной экономике все это – пустые заявления», – сетует собеседник.

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, новые связи между Украиной и Молдавией будут носить прежде всего политический характер. «Трудно представить, в каких совместных экономических проектах будут участвовать эти страны, хотя бы потому, что сейчас они становятся конкурентами в борьбе за европейский рынок: Украина решила забросить промышленность и объявляет себя аграрной державой, какой раньше, при Советском Союзе, была Молдавия, – объяснил он. – А вот участвовать в совместных политических проектах и соревноваться в том, чтобы первыми заявлять о российской опасности и вмешательстве в чужие дела – да,

здесь они могут найти общий язык и начать политические провокации в пограничном районе между Одессой, Кишиневом и Тирасполем».

В то же время руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев подчеркивает, что обе страны зависимы от внешнего управления, поэтому Киев «будет пытаться подтянуть Молдавию к «крымской платформе». Собеседник сомневается в наличии общих для двух стран экономических проектов. «Но у них может быть взаимный интерес к борьбе с олигархатом. Зеленского прежде всего беспокоит экс-президент Петр Порошенко, а Санду – Владимир Плахотнюк. Факт давних теплых отношений Плахотнюка с Порошенко общеизвестный», – пояснил эксперт.

Другим общим интересом для обоих остается проблема Приднестровья. Именно Киев, о чем говорят в Молдавии, «может способствовать торгово-экономической и военной изоляции Приднестровья». «Если Кишинев ограничит транзит российских миротворцев через свой аэропорт, то на ровном месте создается кризисная ситуация. Понятно, что это может произойти не столько в интересах Киева или Кишинева, сколько в интересах Запада. Тем не менее, изоляция Приднестровья может оказаться еще одной точкой геополитического давления на Россию», – резюмировал Золотарев.

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