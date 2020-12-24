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24 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Чем закончится игра Додона с Санду в поддавки

Прошлый и нынешний президенты Молдавии вряд ли составят политический тандем DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС
Уходящий молдавский президент Игорь Додон разогнал кабинет министров, сформированный из его сторонников, и пообещал распустить парламент. Именно этого и добивалась от Додона новый президент Майя Санду. Зачем же он сделал столь царский подарок своему главному противнику? Подробности...
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    Чем закончится игра Додона с Санду в поддавки

    Прошлый и нынешний президенты Молдавии вряд ли составят политический тандем    24 декабря 2020, 11:20
    Фото: DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Ирина Яровая

    Уходящий молдавский президент Игорь Додон разогнал кабинет министров, сформированный из его сторонников, и пообещал распустить парламент. Именно этого и добивалась от Додона новый президент Майя Санду. Зачем же он сделал столь царский подарок своему главному противнику?

    В среду премьер-министр Молдавии Ион Кику внезапно сообщил о своей отставке, пояснив, что такой шаг требуется для назначения досрочных выборов в парламент. В момент, когда Кику объявлял о добровольном уходе, рядом с ним на брифинге сидели президент Игорь Додон и председатель парламента Зинаида Гречаная. Все трое, как известно, принадлежат к одной партии – социалистов.

    «Сегодня я уйду в отставку, соответственно, вместе с правительством, чтобы эта процедура могла быть запущена как можно быстрее», – сказал Кику. Действующий кабинет будет исполнять обязанности до парламентских выборов и назначения нового премьера, уточнил он. Для обсуждения вопросов исполнения правительством обязанностей в последующий период Кику выразил готовность встретиться с Майей Санду – победительницей президентских выборов, второй тур которых состоялся в середине ноября.

    Как раз на отставке правительства Санду настаивала с момента своего избрания. Так, в конце ноября она заявила, что команда Кику должна быть расформирована сразу после того, как парламент утвердит госбюджет на следующий год. «Хочу напомнить, что на этих выборах люди голосовали против правительства Игоря Додона, это правительство должно уйти в отставку, мы настаиваем на этом сейчас, после того, как видели результаты выборов. Но перед этим оно должно выполнить свои обязательства, необходимо утвердить госбюджет на следующий год», – цитировало Санду РИА «Новости».

    Желание Санду полностью сбылось. Неделю назад парламент утвердил проект бюджета. Действующий президент страны Игорь Додон добавил, что для отставки действительно «пришло время» и пора провести досрочные выборы парламента. Додон также отметил, что будущий президент Майя Санду после отставки премьера может сформировать переходное правительство или запустить процедуру подготовки к роспуску парламента.

    Однако формально никакой необходимости уступать призывам Санду у команды Додона не было. Молдавия – парламентская республика. Правительство опирается на парламент и не подчиняется президенту, поэтому люди Додона могли бы спокойно продолжать руководить еще несколько лет, пока не истечет срок полномочий избранного всего лишь в прошлом году парламента. В конце концов и сам Додон, победив на президентских выборах 2016 года, несколько лет вынужден был уживаться с парламентом и правительством, остававшихся в руках его противников, среди которых была и Санду.

    Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин считает, что Кику освободил свой пост отнюдь не для будущего сторонника Санду, а для самого Додона. «После переформатирования коалиционной конфигурации парламента Додон имеет шансы стать следующим премьер-министром и получить власть еще большую, чем на посту президента. Однако шансы у него не стопроцентные, за это кресло будет идти серьезная борьба», – предрекает Жарихин.

    В пользу этой версии говорит и поведение самого Додона, который в последнее время предпринял сразу целую серию шагов, призванных задобрить его традиционный электорат – пророссийски настроенную часть молдавского общества. Так, в прошлую пятницу президент подписал закон о языках, восстанавливающий статус русского как языка межэтнического общения. Подписал он и поправки в кодекс аудиовизуальных услуг, благодаря которым, как выразился Додон, «на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов». И действительно уже во вторник телеканал «НТВ-Молдова» смог возобновить выпуски новостей из России.

    В среду, в свой последний день на посту главы государства, Додон в своем Twitter опубликовал свое общее фото с Ириной Влах, главой Гагаузии, поздравив всех жителей этой автономии «с 26-й годовщиной принятия закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Как известно, Гагаузия остается одной из опор пророссийских сил Молдавии, и на последних президентских выборах Додон получил максимальную поддержку именно в этом регионе.

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    Директор Института новейших государств Алексей Мартынов скептически оценивает шансы Додона на реванш. «Теперь, когда Додон проиграл президентские выборы и собирается через неделю вернуться к председательству в партии социалистов, я думаю, вряд ли ему стоит даже пытаться возглавить правительство. Шансов повторить прошлый результат – 40 процентов в парламенте у социалистов – скорее всего, уже нет», – резюмирует эксперт.

    «Додону можно, конечно, пытаться стать великим комбинатором, но у него вряд ли это получится столь «блестяще», как это выходило у изгнанного из Молдовы олигарха Влада Плахотнюка. В нищей стране, какой остается Молдавия, весь политический класс «при делах» и весьма зажиточен – и это многолетняя практика. Способен ли еще Додон взять на себя ответственность за ситуацию? Сомневаюсь», – сказал Мартынов и напомнил про высокий антирейтинг Додона, проявившийся на президентских выборах.

    «Игорь Додон достаточно хорошо подготовил свое отступление, – пояснил газете ВЗГЛЯД директор кишиневского Института публичной политики Аркадий Барбарошие. – Он сохраняет большинство в парламенте, где его поддерживает партия социалистов, плюс то, что называется «Пентру Молдова» – «сборная» депутатов от различных партий, и еще партия «Шор». Всего у него есть 52 таких депутата и еще два независимых депутата: то есть 54 парламентария, которые проголосуют за любое решение, выгодное Додону. Всего в парламенте 101 депутат».

    Теперь Майя Санду оказалась перед выбором – или пока потерпеть правительство Кику, или попытаться все же протолкнуть в кресло премьер-министра нового человека. «Но это новое правительство невозможно сформировать, если во главе не будет человека от «оси Додона», – констатирует Барбарошие. «Так что у нас будет либо назначенное правительство, которое поддерживается парламентским большинством, за которым стоит Додон, либо техническое правительство, которое ускоренно поведет дело к досрочным выборам», – полагает Барбарошие.

    Что касается интересов Москвы в республике, то им в любом случае ничего не угрожает, полагает эксперт:

    «Скорее всего, Россия более-менее все это просчитала и не будет в проигрыше от новой игры, затеянной Додоном».

    В свою очередь Мартынов предполагает, что уходящий президент давно уже разочаровал пророссийского избирателя, а его популистские жесты вроде подписания закона о русском языке уже не смогут никого обмануть. По мнению Мартынова, Додон заранее знал, что закон будет отменен Конституционным судом.

    Однако сам Додон продолжает играть роль главного друга России внутри Молдавии. В среду вечером он объявил, что готов сыграть роль посредника между Санду и Москвой. Комментируя предстоящее 1 января завершение льготного режима на молдавские товары, Додон заявил телеканалу «Молдова 1», что вопросы торговых преференций решаются только «на переговорах руководства» двух стран. «Если новому президенту понадобится наша помощь, то мы готовы ее оказать в этом вопросе», – сказал Додон. «Мы получили преференции для молдавских товаров после переговоров с Владимиром Путиным. Речь идет о беспошлинных поставках фруктов, яблок, вина и консервированной продукции», – напомнил уходящий лидер страны.

    На четверг в Кишиневе назначена церемония вступления в должность Санду. Додон пообещал принять участие в церемонии, лично поздравить свою бывшую соперницу, вручив ей букет цветов, и добавил, что передача власти состоится в здании администрации президента, восстановленной недавно после погромов 2009 года, устроенных, кстати говоря, противниками интеграции с Россией. Сразу после отставки Додон собирается в Москву, но ненадолго.

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