Подавший в отставку премьер Молдавии обсудит с Санду работу правительства

Подавший в отставку премьер Молдавии Ион Кику заявил, что планирует обсудить с избранным президентом Майей Санду стратегию работы правительства до назначения нового кабмина.

Кику на брифинге заявил, что уходит в отставку, чтобы в стране можно было провести досрочные выборы парламента, передает РИА «Новости».

«Я сегодня встречусь в президентом Майей Санду, чтобы обсудить, как правительство будет исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров. После этого я выступлю с заявлением», – добавил он.

В свою очередь действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обсудил с Кику вопрос о сложении полномочий главы кабмина и отставку правительства, было решено, что «пришло время», это позволит провести досрочные выборы парламента.

«Хочу подчеркнуть, что Кику решил уйти не из-за инициированного оппозицией вотума недоверия или протестов», – указал он.

Додон также сообщил, что на следующей неделе Санду должна начать переговоры с парламентскими партиями, чтобы назначить нового премьера или запустить процесс подготовки к досрочным выборам парламента.

Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра.

У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В ином случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

Ранее Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента республики, признав победу Майи Санду.