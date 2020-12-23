Подавший в отставку премьер Молдавии обсудит с Санду работу правительства

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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

США снова играют нечестно Максим Блинов/РИА «Новости»
США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.  Подробности...
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Коронакризис показал сильные стороны России

41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны Антон Денисов/РИА «Новости»
COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Российская вакцина наносит удар по всей украинской власти

Российская вакцина могла бы спасать и украинских граждан Валерий Шарифулин/ТАСС
Украина, похоже, останется одной из немногих стран Европы, у которой не будет в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Запад, на который Киев так рассчитывал, вовсе не горит желанием срочно обеспечить граждан Украины спасительным лекарственным средством. В этом контексте российская вакцина «Спутник V» уже начала оказывать большое влияние на внутреннюю политику Украины. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Киркоров, Бузова и немного Дудя

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
При кровавом совке певцом года были бы: Высоцкий, Утёсов, Кристалинская, Шульженко, Зыкина, Бернес, Вертинский, Кобзон, Трошин. А теперь – так. Мы сами это сделали, мы в этом живём, это данность. Другого народа у нас для вас нет. Подробности...
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Германия России не друг, а соперник

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Германия долгие годы оставалась ключевым партнёром России на Западе. Но завершающееся председательство этой страны в ЕС показало, что иллюзии насчёт «понимающих нас немцев» пора оставить. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...
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Зачем в США признали славян «цветными»

Обсуждение: 17 комментариев

Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Подавший в отставку премьер Молдавии обсудит с Санду работу правительства

    23 декабря 2020, 13:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Подавший в отставку премьер Молдавии Ион Кику заявил, что планирует обсудить с избранным президентом Майей Санду стратегию работы правительства до назначения нового кабмина.

    Кику на брифинге заявил, что уходит в отставку, чтобы в стране можно было провести досрочные выборы парламента, передает РИА «Новости».

    «Я сегодня встречусь в президентом Майей Санду, чтобы обсудить, как правительство будет исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров. После этого я выступлю с заявлением», – добавил он.

    В свою очередь действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обсудил с Кику вопрос о сложении полномочий главы кабмина и отставку правительства, было решено, что «пришло время», это позволит провести досрочные выборы парламента.

    «Хочу подчеркнуть, что Кику решил уйти не из-за инициированного оппозицией вотума недоверия или протестов», – указал он.

    Додон также сообщил, что на следующей неделе Санду должна начать переговоры с парламентскими партиями, чтобы назначить нового премьера или запустить процесс подготовки к досрочным выборам парламента.

    Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра.

    У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В ином случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

    Ранее Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента республики, признав победу Майи Санду.


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