Президент Молдавии восстановил статус русского как языка межэтнического общения

Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о языках, восстанавливающий статус русского как языка межэтнического общения, а также подписал поправки в кодекс аудиовизуальных услуг, в соответствии с которыми снимаются ограничения на трансляцию российских телеканалов в республике.

«Промульгировал ряд важных законов, которых ждали граждане. (...) Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», – написал он в своем Telegram-канале.



Также Додон подписал закон и о внесении изменений и дополнений в кодекс аудиовизуальных услуг. «Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было до сих пор запрещено», – уточнил президент.

Ранее парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении закон о функционировании языков в стране и вернул русскому языку статус языка межнационального общения.

Напомним, 3 декабря парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Избранный президент республики Майя Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество.