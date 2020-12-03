Парламент Молдавии одобрил законопроект о статусе русского языка

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения, заявил вице-спикер Влад Батрынча.

Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, в соответствии с которым русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

«Большинством голосов парламент утвердил в первом чтении законопроект о функционировании языков в Молдавии» – передает слова Батрынчи РИА «Новости».

Проект закона обеспечивает соблюдение прав граждан изучать и использовать родной язык, также он будет способствовать развитию национальных культур. В случае, если законопроект примут, то русский язык в Молдавии вновь получит статус языка межнационального общения, а государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию в том числе на русском языке.

Парламентарии также одобрили в первом чтении законопроект, в соответствии с которым инструкции к лекарствам в Молдавии будут переводить на русский язык.

Вместе с тем, депутаты большинством голосов одобрили поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые создают возможность для возврата в полном объеме теле- и радиопрограмм из России.

Поправки предусматривают снятие ограничений на вещание российских телеканалов, а также снижение количества контента местного производства для разных категорий вещателей (в среднем на два часа в сутки) и снижение доли телевизионного контента на государственном языке с 80% до 60%.

Помимо этого, как сообщил Батрынча, парламент страны отказался передать США землю под новое посольство в центре Кишинева. Это решение было одобрено прежними властями, однако на заседании в четверг оно было отменено по инициативе крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова, которую поддержали депутаты из парламентской группы «За Молдову»

Ранее Партия социалистов подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов Молдавии. Избранный президент Майя Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что русский язык в стране должен обладать особым статусом.

Напомним, Додон также высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. В 2018 году Конституционный суд Молдавии объявил закон о функционировании языков устаревшим. Закон действовал со времен СССР и рассматривал русский язык как язык межнационального общения в Молдавии. В Молдавии начались акции протеста русскоязычных жителей, однако проблема отошла на второй план на фоне политической нестабильности в стране.