Санду раскритиковала законопроект о русском языке в Молдавии

Партия социалистов подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов Молдавии, чтобы разделить общество, заявила избранный президент республики Майя Санду.

Проект закона, внесенный социалистами в парламент, предусматривает, что государственные структуры будут обязаны общаться с гражданами страны в том числе и на русском языке, передает РИА «Новости».

«Не видела этого проекта, но знаю, почему социалисты это сделали именно сейчас – они испугались того, что жители страны объединись, чтобы бороться с коррупцией и навести порядок в стране. Этим проектом хотят разделить общество и поднять людей на баррикады», – заявила Санду.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что русский язык в стране должен обладать особым статусом.

Напомним, Додон также высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. В 2018 году Конституционный суд Молдавии объявил закон о функционировании языков устаревшим. Закон действовал со времен СССР и рассматривал русский язык как язык межнационального общения в Молдавии. В Молдавии начались акции протеста русскоязычных жителей, однако проблема отошла на второй план на фоне политической нестабильности в стране.