Додон заявил о необходимости вернуть русскому языку в Молдавии особый статус

Русский язык в Молдавии должен обладать особым статусом, заявил президент страны Игорь Додон.

Он напомнил, что в «начале 1990-х годов, когда в Молдавии были межэтнические конфликты, было принято решение, что у русского языка будет особый статус, как у языка межнационального общения». Додон полагает, что «это актуально и сейчас». По его мнению, «русский язык должен обладать особым статусом». Додон считает, что необходимо внести поправки в Закон о статусе языков. Он заявил, что эту точку зрения поддерживают международные партнеры Молдавии. В своей избирательной программе Додон обещал вернуть русскому языку его статус, передает РИА «Новости» со ссылкой на Prime TV.

Напомним, Додон также высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. В 2018 году Конституционный суд Молдавии объявил закон о функционировании языков устаревшим. Закон действовал со времен СССР и рассматривал русский язык как язык межнационального общения в Молдавии. В Молдавии начались акции протеста русскоязычных жителей, однако проблема отошла на второй план на фоне политической нестабильности в стране.