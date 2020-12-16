Молдавия вернула русскому статус языка межнационального общения

Парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении закон о функционировании языков в стране и вернул русскому языку статус языка межнационального общения, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.

«Русский язык, как язык межнационального общения, используется на территории республики наряду с государственным языком», – говорится в документе, передает ТАСС.

Законопроект о функционировании языков утвердили голосами 55 депутатов. Теперь государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке.

Напомним, 3 декабря парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Избранный президент реапублики Майя Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество.

Кроме того, парламент поддержал ограничение власти президента. Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть».