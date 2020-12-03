Парламент Молдавии одобрил ограничение власти президента

Молдавский парламент одобрил в финальном чтении проект закона о переходе Службы информации и безопасности из-под президентского управления в ведение парламента, заявил спикер палаты Влад Батрынча.

«Большинство депутатов в первом чтении одобрили передачу Службы информации и безопасности под управление парламента, за утверждение этой инициативы во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат», – цитирует Батрынчу РИА «Новости».

Такому решению возмутилась оппозиция, они до этого блокировали трибуну парламента, но отменить решение они не могут.

Одобренные парламентом изменения означают, что президент лишится права назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности и не будет принимать у него присягу, членов коллегии службы также будут назначать депутаты. Более того, на сегодняшний день Служба информации и безопасности обязана представлять отчеты на темы, касающейся национальной безопасности, руководству парламента и президенту. В будущем президент получать таких отчетов не будет.

Также в четверг представители оппозиции сорвали выступление министра финансов Молдавии Сергея Пушкуцы в парламенте, заглушив его криками «Позор!». Глава финансового ведомства должен был представить на утверждение в первом чтении законопроект о налогово-бюджетной политике на 2021 год.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке «узурпировать власть» после того, как в парламенте зарегистрировали проект закона о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.