Оппозиция сорвала выступление министра финансов Молдавии в парламенте

Представители оппозиции сорвали выступление министра финансов Молдавии Сергея Пушкуцы в парламенте, заглушив его криками «Позор!».

Глава финансового ведомства должен был представить на утверждение в первом чтении законопроект о налогово-бюджетной политике на 2021 год. Депутаты от оппозиционных партий «Действие и солидарность» и «Платформа «Достоинство и правда» настаивали на исключении из повестки вопросов о статусе русского языка, внесении поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании, а также правовом статусе Гагаузской автономии на юге республики. Также оппозиция высказалась категорически против рассмотрения законопроекта о налогово-бюджетной политике, поскольку считает, что он «ввергнет народ в нищету».

«Исходя из ситуации, которая сейчас сложилась в парламенте, предлагаю обсудить проект налогово-бюджетной политики. Сегодня мы рассмотрим его только в первом чтении, после этого в течение двух недель будут рассмотрены все поправки, предложенные депутатами», – заявил вице-спикер парламента от Партии социалистов Влад Батрынча, передает РИА «Новости».

Он пригласил к трибуне парламента министра финансов Пушкуцу, однако оппозиция заблокировала ее, выстроившись вокруг трибуны с плакатами, на которых написано, что «налоговая политика антисоциальна». Пушкуца попытался выступить с места, но его выступление было заглушено криками «Позор!». Заседание прервали на час.

Ранее вице-спикер от партии «Платформа «Достоинство и правда» Александр Слусарь заявил, что оппозиция будет весь день блокировать работу парламента. Его поддержали депутаты от партии «Действие и солидарность», которую возглавляет недавно избранная президент Майя Санду. Депутаты обещают, что не позволят принять ни один законопроект из внесенных в повестку дня.