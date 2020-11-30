Санду призвала правительство Молдавии уйти в отставку

Правительство Молдавии под руководством премьера Иона Кику должно уйти в отставку после утверждения проекта госбюджета на следующий год, заявила избранный президент Молдавии Майя Санду.

«Хочу напомнить, что на этих выборах люди голосовали против правительства Игоря Додона, это правительство должно уйти в отставку, мы настаиваем на этом сейчас, после того, как видели результаты выборов», – цитирует РИА «Новости» Санду.

При этом она подчеркнула, что правительство сперва должно выполнить свои обязательства и утвердить госбюджет на следующий год.

Ранее Санду заявила, что уже в первую неделю ей и ее команде удалось вывести внешнюю политику страны «из комы».

Напомним, ЦИК Молдавии официально объявил кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду победителем президентских выборов в республике. В тот же день она назвала Крым «территорией Украины», а также заявила об отказе Кишинева признавать долги за российский газ для Приднестровья.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предсказал последствия проведения антироссийской политики Санду.

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