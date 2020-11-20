ЦИК Молдавии официально утвердил итоги выборов президента

Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил на заседании в пятницу заявил, что ЦИК утвердил протокол по итогам второго тура президентских выборов, признал победителем кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду и в ближайшее время передаст документы в Конституционный суд.

«ЦИК постановил: утвердить протокол по результатам второго тура выборов президента Молдавии; определить победителем на выборах президента кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду; передать данные Конституционному суду Молдавии для утверждения результатов выборов. Восемь голосов поддержали этот проект, принято единогласно», – передает РИА «Новости» его слова.

Отмечается, что согласно местному законодательству, Центризбирком в течение трех дней с момента подписания итогового протокола о результатах выборов президента Молдавии должен передать отчет и все документы, касающиеся проведения процесса голосования в Конституционный суд. КС в течение 10 дней с момента получения документов должен принять решение по вопросу признания результатов выборов и подтверждения мандата нового президента.

Напомним, в воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов победила Санду с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

Додон принял предложение вернуться на должность руководителя Партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) после проигрыша на президентских выборах.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил о желании встретиться с Майей Санду, чтобы обсудить вопрос передачи власти в республике, так как инаугурация нового главы республики запланирована на 24-25 декабря.