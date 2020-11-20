Додон объявил дату инаугурации нового президента Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил о желании встретиться с Майей Санду, чтобы обсудить вопрос передачи власти в республике, так как инаугурация нового главы республики запланирована на 24-25 декабря.

«Выборы показали, что поддержку в стране имеют два политика – Игорь Додон с левой стороны и Майя Санду с правой стороны. Хорошо бы, чтобы в ближайшее время состоялась встреча, чтобы мы обсудили, как будет проходить передача власти, потому что 24-25 декабря планируется инаугурация, я уже отдал указания службе протокола администрации президента связаться с ее штабом», – заявил Додон в видеообращении на своей странице в Facebook.

Додон добавил, что считает Санду законно избранным президентом, однако «жалобы имеют место быть». Он отметил, что к следующим выборам в стране ЦИК и суды должны четко знать, что именно является нарушением.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей. Додон принял предложение вернуться на должность руководителя Партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) после проигрыша на президентских выборах.