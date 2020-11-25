Санду заявила о выведении внешней политики Молдавии из «комы»

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что уже в первую неделю ей и ее команде удалось вывести внешнюю политику страны «из комы».

Санду заявила, что «уже в первые недели мы сумели вывести внешнюю политику страны из комы», передает ТАСС.

«Сразу после выборов я провела телефонные переговоры с президентами Румынии и Украины (Клаусом) Йоханнисом и (Владимиром) Зеленским. Мы получили поздравления со стороны лидеров европейских стран и руководства ЕС, России, США, Китая и других стран», – добавила она.

По словам политика, после инаугурации она намерена организовать встречу с главами Румынии и Украины.

Напомним, ЦИК Молдавии официально объявил кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду победителем президентских выборов в республике.

В тот же день она назвала Крым «территорией Украины», а также заявила об отказе Кишинева признавать долги за российский газ для Приднестровья.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предсказал последствия проведения антироссийской политики Санду.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового президента Молдавии.