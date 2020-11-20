Санду не признала долги за российский газ для Приднестровья

Избранный президент Молдавии Майя Санду призвала к мирному решению конфликта в Приднестровье, заявив об отказе Кишинева платить за российский газ, поставленный в непризнанную республику.

Санду заявила в интервью «Украинской правде», что «Приднестровье поддерживается Россией», в частности – бесплатными поставками газа, передает «Интерфакс».

«Эти проблемы мы будем обсуждать и решать с Россией. Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье», – добавила она.

При этом Санду отметила, что должно быть найдено только мирное решение приднестровского конфликта.

«Я верю, что однажды появится в том числе и геополитическая возможность для воссоединения Молдавии, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдавии. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом», – сказала избранный президент.

Напомним, в воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов победила Санду с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

Додон принял предложение вернуться на должность руководителя Партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) после проигрыша на президентских выборах.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чего ждать России от нового президента Молдавии.