Кто принимает решения о союзе Украины и Молдавии против России

Украина и Молдавия месте будут требовать вывода группировки российских войск в Приднестровье и обсуждают сотрудничество в «Крымской платформе». Об этом объявил глава украинского МИД Кулеба в ходе визита к новоизбранному молдавскому президенту. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко антироссийской позицией, но решения об этом будут принимать не в Киеве и не в Кишиневе.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с молдавским коллегой Аурелием Чокоем заявил, что Киев и Кишинев вместе потребуют вывода российских войск из Приднестровья. Украинский гость выступил с таким обещанием в ходе своего визита в соседнюю республику.

Провел Кулеба переговоры и с новоизбранным президентом Майей Санду, хотя та еще не вступила в свои полномочия. Без пяти минут президент подтвердила ему свои планы в январе посетить Украину, чтобы преодолеть «период стагнации» в отношениях двух стран. Санду подчеркнула, что с гостем из Киева они договорились сотрудничать в области европейской интеграции, укреплять безопасность в регионе, в том числе путем мирного урегулирования приднестровского конфликта, взаимодействовать в обеспечении энергетической безопасности государств, в улучшении инфраструктуры и содействии торговле.

В свою очередь, Кулеба предложил избранному президенту Молдавии Майе Санду поучаствовать в деятельности так называемой «Крымской платформы», – объединения, созданного на базе Верховной рады Украины с участием как правящей партии «Слуга народа», так и «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко. Среди сопредседателей – основатель запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» Мустафа Джемилев.

Собственно, о планах нанести первый визит в качестве президента именно в Киев Санду уже говорила – в конце ноября, в своем первом после избрания программном интервью, для которого она, кстати, тоже выбрала прессу Украины. Однако тогда Санду позволила себе заодно мягко поучить киевских политиков, как им следует вести себя с Донбассом.

В частности, Санду привела им в пример самопровозглашенную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР), с которой Кишинев ведет мирные переговоры, развивая одновременно и взаимовыгодное экономическое сотрудничество. По сути Санду тогда призвала лидеров Украины прекратить войну и начать мирный диалог с ДНР и ЛНР. Но на этот раз, в публичной части встречи с Кулебой ничего подобного из уст Санду не слышалось. По ее словам, в ходе встречи была лишь подтверждена взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета каждого государства.

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Директор кишиневского Института общественной политики Аркадий Барбарошие в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил о том, что Молдавия и Украина действительно выступают за то, чтобы Россия вывела свои войска и вооружение из Приднестровья, а потому «они вместе будут играть против Москвы, ведь у них даже по поводу статуса Крыма общая позиция». Санду давно заявляла о том, что Крым – это часть Украины, напомнил эксперт. Более того, Молдавия никогда не признавала полуостров российским, даже во время правления Игоря Додона, добавил собеседник. Поэтому, по его мнению, Санду вполне может стать участницей «Крымской платформы».

Уходящий президент Игорь Додон посоветовал Санду больше не делать резких заявлений по поводу российских миротворцев в Приднестровье. «Надо быть очень осторожными, особенно, если речь идет о первом лице в государстве. Вижу, что в последнее время Санду разобралась, что такое ОГРВ (Оперативная группа российских войск) и что такое миротворцы», – сказал Додон в пятницу, напомнив, что «это разные вещи». По его словам, российские военные из ОГРВ покинут Приднестровье после того, как будут вывезены вооружение и боеприпасы, которые они охраняют. «И есть миротворцы, где есть и русские, и молдаване, и украинцы, и ОБСЕ. У них международный мандат. Их трогать не надо», – подчеркнул президент.

Как известно, после своей победы на выборах Санду уже несколько выступала с требованиями к Москве убрать с территории республики, то есть из Приднестровья, как миротворцев, так и военнослужащих ОГРВ, охраняющих там склады с боеприпасами.

Как бы в пику анонсированному визиту Санду в Киев, Додон сообщил о планах посетить Москву – 25 декабря, то есть наутро после своей отставки. Как уже сообщалось, на 24 декабря намечена церемония передачи власти от Додона к Санду.

В Тирасполе риторику Санду воспринимают с тревогой – там не исключают, что вооруженный конфликт, замороженный в 1992 году, может теперь возобновиться. Бывший председатель верховного совета ПМР Александр Щерба полагает, что альянс двух республик вполне возможен, поскольку лидеры обеих республик – и Майя Санду, и Владимир Зеленский – ориентируются на Запад. «С учетом падения рейтингов Зеленского, ему нужна «победоносная локальная конфликтная история». Поэтому Зеленский не меньше Санду заинтересован в том, чтобы с позиции силы показать России свое «Я». В данном случае интересы Украины и Молдавии совпадают.

Любые жесты, связанные с так называемым устранением российского вооруженного присутствия у границ Украины, будут для Киева не просто приоритетными, а главными.

Зеленский терпит неудачи в достижении соглашений, связанных с ЛНР и ДНР, поэтому и нуждается в «победоносном» шествии против России», – сказал Щерба газете ВЗГЛЯД. По его словам, история последних 30 лет ничему не научила молдавских политиков, они не учитывают то, что «воинственная риторика, как правило, переходит от слов к делу». «Последние заявления новых молдавских властей могут привести к эскалации», – предупредил политик.

Щерба напоминает, что ОГРВ охраняет в приднестровском селе Колбасна огромное количество вооружений, прежде всего боеприпасов, стоимостью на миллиарды долларов. Часть из них уже не подлежит транспортировке из-за давно истекшего срока годности.

«Некоторые из них были выпущены еще в конце 1930-х годов и должны быть утилизированы на месте. На это необходимы годы Что же касается вывоза разрешенных к транспортировке боеприпасов, то с учетом позиции Евросоюза, Украина теоретически может предоставить такого рода коридор в сторону России», – надеется Щерба. Он добавляет, что устаревшие боеприпасы представляют экологическую угрозу и для самой Украины, чья граница проходит всего в нескольких километрах от Колбасны.

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Однако эксперты в Киеве считают, что говорить о создании антироссийского альянса двух республик пока рано. «Прочный альянс между Киевом и Кишиневом создан пока что на уровне призывов Кулебы, сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Пока неясно, кому достанется реальная власть в Молдавии. Если Санду удастся провести внеочередные парламентские выборы, ее сторонники на этих выборах победят, то это уже будут признаки того, что Молдавия становится постоянной союзницей Украины. Но в Молдавии на этот счет возможна масса вариантов, – говорит украинский эксперт. – Украина и Молдавия остаются под внешним управлением Брюсселя и Вашингтона. Как им скажут там, так и будет».

Если даже Москва и согласится вывести из Приднестровья свой контингент, прохождение российских войск через Украину зависит от воли «старших товарищей» Киева и Кишинева, говорит Погребинский. «Скажут пропускать – пропустят, нет – так нет. Ранее, когда такой вопрос поднимался, Украина отказывалась давать российским миротворцам коридор по своей территории», – напомнил эксперт.

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