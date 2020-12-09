С помощью советских боеприпасов в Молдавии готовят политический взрыв

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9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Как Мадуро удалось вновь разозлить Соединенные Штаты

США будут усиливать давление на Мадуро REUTERS/Manaure Quintero
В США бурно возмущаются результатами парламентских выборов в Венесуэле. Еще бы – ведь по результатам этих выборов сторонники президента Мадуро одержали настолько впечатляющую победу, что его главному конкуренту, «и. о. президента Венесуэлы Гуайдо», можно забыть о дальнейшей политической карьере. Однако ряд инструментов давления на Венесуэлу у США остаются – какие именно? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Хорошо это или плохо, что музыка перестала быть связывающим массы общественным феноменом и стала сугубо узкогрупповым? Всё, что объединяет общество – это хорошо, а то, что разъединяет – плохо. Объединяющей всех современной музыки практически не осталось. Подробности...

Нельзя оставлять людей без поддержки

Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области
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    С помощью советских боеприпасов в Молдавии готовят политический взрыв

    Многие боеприпасы на складах в Приднестровье хранятся с истекшим сроком годности    9 декабря 2020, 20:00
    Фото: Александр/Фотохроника ТАСС
    Текст: Александр Рыбин

    Давняя проблема гигантского, оставшегося еще с советских времен склада боеприпасов вызвала озабоченность у нового президента Молдавии. Майя Санду выразила готовность к переговорам с Россией о судьбе этого хранилища. Почему данный военный объект вот уже столько лет не может быть закрыт и что стоит за этими заявлениями Санду?

    В своих последних заявлениях новоизбранный молдавский президент, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду все чаще затрагивает тему утилизации боеприпасов, которые хранятся в селе Колбасна (территория непризнанной Приднестровской Молдавской республики, ПМР). Эти склады считаются крупнейшим хранилищем боеприпасов в Восточной Европе.

    Большая часть хранящихся в Колбасне боеприпасов имеет истекший срок годности. Их хранение требует особых мер предосторожности. Вывезти их на российскую территорию невозможно – так как необходим транзит через Украину, а с 2015 года Киев запретил проезд российских военных через свою территорию.

    Военные склады в Колбасне начали возводить еще в советское время, в 1940-х годах. Они принадлежали 14-й гвардейской общевойсковой армии и, по сути, являлись основным хранилищем боеприпасов Одесского военного округа Вооруженных сил СССР. В конце 1980-х вдобавок к тому объему военного имущества, боеприпасов, вооружений и прочих предметов военного назначения, что уже находились на хранении, стали завозить вооружения и боеприпасы советских частей, выводившихся из Чехословакии, Венгрии, ГДР и Польши.

    Позднее арсеналы в Колбасне перешли в подчинение российской армии. К 2000 году на складах находилось свыше 40 тысяч тонн военного имущества. Согласно открытым отчетам миссии ОБСЕ в Молдавии, в период с 2000 по 2004 год из Колбасны было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. Оставшиеся вооружения хранятся на складах, площадь которых составляет около 100 гектаров. В 2004 году вывоз и утилизация были приостановлены по инициативе приднестровских властей из-за ухудшения отношений с правительством в Кишиневе.

    В настоящее время в Колбасне находится от 19 до 22 тысяч тонн военного имущества. По оценкам молдавских специалистов, совокупная мощность хранящихся на складах боеприпасов эквивалентна атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму. Охраняют склады военнослужащие из Оперативной группы российских войск (ОГРВ, является преемницей 14-й армии), которым оказывают содействие приднестровские военные. Второй основной задачей ОГРВ в Приднестровье является выполнение миротворческой миссии. Именно российские военные стали гарантами прекращения военных действий между Приднестровьем и Молдавией в 1992 году.

    Почему же избранный президент Молдавии так обеспокоена этим гигантским складом боеприпасов в Приднестровье?

    «Госпожа Санду спешит со своими инициативами. Ей необходимо прежде все-таки занять кресло президента, пройти официальную инаугурацию. Затем спокойно обсуждать тему ликвидации боеприпасов в Колбасне с Россией. Пока же Санду позволяет себе антироссийские выпады и громкие заявления, даже не вступив в должность», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Санду хочет скорее показать европейцам, Румынии в первую очередь, что она намерена сближаться с ними, а не с Россией. Кстати, она даже не скрывает, что у нее имеется румынское гражданство. Поэтому сразу после избрания Санду начала озвучивать инициативы по ликвидации российских вооружений в Приднестровье, выводу оттуда наших миротворцев. Санду не скрывает, что ее задача номер один – вытеснение России из региона», – считает заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

    ОГРВ не имеет в своем арсенале средств ПВО, испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией. Комплектование происходит в основном за счет местных жителей. Численность российского контингента составляет 1,1 тыс. человек. Сразу после победы на президентских выборах, которые состоялись 16 ноября, Санду обозначила, что среди ее приоритетных задач – вывод ОГРВ из Приднестровья. Однако никаких конкретных путей вывода боеприпасов она не обозначила. Иначе говоря, ее заявления – исключительно политические, и заботят ее вовсе не боеприпасы.

    Напомним, что между жителями непризнанной ПМР и молдавскими либералами, к числу которых относится и Майя Санду, есть существенное расхождение. Подавляющее большинство жителей Приднестровья и местные власти считают своим приоритетом близкие отношения с Россией. Либералы в Кишиневе считают, что Молдавия должна уделять основное внимание дружбе со своими западными соседями. Более того, ряд молдавских политиков поддерживает идею объединения своей страны с Румынией. В прошлом году, будучи главой молдавского правительства, Санду, например, говорила о возможности такого объединения.

    Но это будет возможно, если Молдавия признает независимость Приднестровья, либо провозглашенная республика станет одним из молдавских регионов. Стоит отметить, что Россия давно предлагала план воссоединения непризнанной республики и Молдавии; в 2003 году обе стороны были готовы подписать итоговое соглашение (так называемый меморандум Козака), но в последний момент Кишинев отказался.

    Приднестровье выступает против объединения с Румынией. Более того, автономный регион Гагаузия тоже, скорее всего, воспротивится вхождению в состав румынского государства. Основная часть населения автономии – тюркоговорящие православные. У них сильны связи с Россией и Русской православной церковью, в последние годы в регионе нарастает турецкое влияние.

    И еще один очень важный момент для Санду. Не разрешив окончательно ситуацию с Тирасполем, молдавские власти не могут претендовать на членство в НАТО. Сближение с Североатлантическим альянсом – еще один внешнеполитический приоритет Санду.

    У избранного главы молдавского государства в настоящее время действительно большая поддержка в обществе. За Санду голосовали на выборах, как за фигуру, которая сможет искоренить коррупцию в стране. Однако она, будучи политиком проевропейской либеральной направленности, стала попутно с антикоррупционной повесткой заниматься антироссийской риторикой. Судя по всему, она надеется на скорейшую утилизацию боеприпасов в Колбасне, чтобы затем добиваться вывода российских военных из Приднестровья. В качестве миротворцев российские военные, по ее мнению, больше не нужны, так как конфликт между Тирасполем и Кишинев уже не будет иметь столь «горячего» характера, как это было в начале 1990-х.

    «Российские миротворцы должны оставаться в регионе еще, возможно, на несколько десятилетий. Их присутствие необходимо для обеспечения стабильности. И на это у российских миротворцев есть соответствующий мандат ОБСЕ», – полагает в ответ на это Коротченко. Он отметил, что решать судьбу присутствия миротворцев единолично Санду не имеет права, так как есть международный формат по урегулированию приднестровского конфликта: 5+2, где Молдавия и Приднестровье – стороны конфликта, Россия и Украина – гаранты и посредники, ОБСЕ – посредник, а США и ЕС – наблюдатели.

    По мнению Дрозденко, ситуация в Приднестровье в случае вывода российских миротворцев снова может быстро перерасти в вооруженное противостояние, несмотря на то, что сегодня ситуация в регионе кажется стабильной.

    Между Молдавией и Приднестровской республикой действует режим свободного перемещения: пешком и на автотранспорте. Если заезжать в Молдавию с приднестровской территории, то даже не надо проходить пограничный контроль. Приднестровцы легко могут получить молдавское гражданство. Продукты, производимые на приднестровских предприятих, экспортируются в другие страны, если на этикетке просто указано: Приднестровье, Молдова. Кишинев этому не препятствует.

    «Присутствие миротворцев – это «замораживание» конфликта. Да, он не решен. Но их вывод и возобновление боевых действий гораздо хуже, чем нынешняя ситуация. Российские миротворцы – безусловно стабилизирующий фактор, нейтральная сила, которая не позволяет возобновиться резне, которая была в 1992 году», – резюмирует Дрозденко.


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