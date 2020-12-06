Эксперт: Мышиная возня Санду и Додона выгодна олигарху Плахотнюку

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6 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением, не считаясь даже с собственной жизнью, отстаивать свои убеждения. Подробности...
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На войну вакцин отправят туристов

Москва уже начала процесс признания вакцины «Спутник V» на Западе Наталия Федосенко/ТАСС
Евросоюз дискриминационными методами затягивает сертификацию российской вакцины «Спутник V». Эксперты считают: западная «бигфарма» будет стараться не только максимально долго закрывать европейский рынок российской вакцине, но и может попытаться заставить россиян, желающих посетить Европу, прививаться их препаратом. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Всех великих убили женщины

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    Эксперт: Мышиная возня Санду и Додона выгодна олигарху Плахотнюку

    Додон и Санду вызывают аллергию у большинства граждан Молдавии, считают эксперты    6 декабря 2020, 21:00
    Фото: VLADISLAV CULIOMZA/Reuters
    Текст: Алексей Нечаев

    «Додон серьезно испортил свою репутацию связями с коррупционерами. Тем самым он сильно подставил Россию. Но его спасает то, что Санду совершает практически те же ошибки. В итоге все нормальные люди хотят от них обоих дистанцироваться», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Игорь Тулянцев, комментируя воскресные акции протеста в Кишиневе.

    «За последнее время молдавские политики сами не понимают, зачем и для чего они проводят митинги. Складывается впечатление, что задача сегодняшней акции – выпуск пара в свисток», – сказал молдавский политолог, председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

    «Я убежден, что за этими играми отчасти стоит беглый олигарх Плахотнюк, имеющий своих людей как в окружении Санду, так и в окружении Додона. Кроме того, он давно создал условия, при которых стала возможной та мышиная возня, которую мы сейчас наблюдаем. Когда есть кризис и бардак – Плахотнюк чувствует себя комфортно, торгуя с внешними партнерами возможностью повлиять на ту или иную сторону противостояния», – пояснил собеседник.

    «Главным негативным моментом акции стал тот факт, что она проводилась в условиях пандемии коронавируса. У нас зашкаливают показатели заболеваемости, мест в больницах не хватает, бесплатных тестов практически нет. Экономическая ситуация в республике такова, что у людей денег на жизнь не хватает, не говоря уже о лишних 40 евро на тест. Но протестующие, зная это, все равно подвергли людей опасности и вывели их на площадь, хотя политических результатов у сегодняшней акции просто ноль. Да, звучали громкие заявления и декларации, но они не касаются реальных проблем в стране. Это фейковая повестка дня», – добавил эксперт.

    Кроме того, по мнению собеседника, обе стороны противостояния хотят максимально втянуть Россию и страны Запада «в свои разборки», что ничего хорошего республике не сулит.

    «Что касается персоналий – в последнее время Додон серьезно испортил свою репутацию связями с одиозными политиками и коррупционерами. Тем самым он сильно подставил Россию. Теперь Запад называет коалицию Додона «коррупционно-пророссийской». И это при том, что в его коалицию вошли люди, которые годами занимались антироссийской политикой во всем ее многообразии», – пояснил Тулянцев.

    «Но Додона отчасти спасает то, что его противники – такие же беспомощные политические импотенты. Санду совершает практически те же ошибки, связываясь с коррупционерами и людьми Плахотнюка»,

    – продолжил эксперт.

    «Потому сейчас сложилась такая ситуация, при которой нормальные люди хотят максимально дистанцироваться и от Санду, и от Додона. Они вызывают аллергию у большинства граждан Молдавии, которые хотели бы их увидеть на свалке политической истории», – убежден политолог.

    «Но политики не станут принимать это внимание и наверняка постараются вновь раскачивать тему русского языка, различных флагов и так далее. Это ни к чему хорошему не придет», – с сожалением констатировал Тулянцев.

    В воскресенье в Кишиневе участники митинга выступили в поддержку избранного президента Молдавии Майи Санду, призвав правительство досрочно уйти в отставку и проведения досрочных парламентских выборов. Организаторы акции отметили, что в случае игнорирования их требований они намерены противостоять «попытке узурпации власти».

    Кроме того, в резолюции содержится требование «аннулировать пакет законов», который принял на этой неделе парламент Молдавии, так как, по мнению организаторов протеста, они «сокращают полномочия президента и препятствуют европейскому курсу страны». «Этот митинг – последнее предупреждение», – отмечается в резолюции протестующих.

    Ранее сообщалось, что Санду выдвинула правительству Молдавии требование об уходе в отставку. Она настаивает на проведении досрочных выборов.

    15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

    В четверг парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество. Кроме того, парламент поддержал ограничение власти президента. Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть».

    Кроме того, Санду заявила, что намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Санду нацелилась на абсолютную власть.

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