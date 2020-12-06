Эксперт: Мышиная возня Санду и Додона выгодна олигарху Плахотнюку

«Додон серьезно испортил свою репутацию связями с коррупционерами. Тем самым он сильно подставил Россию. Но его спасает то, что Санду совершает практически те же ошибки. В итоге все нормальные люди хотят от них обоих дистанцироваться», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Игорь Тулянцев, комментируя воскресные акции протеста в Кишиневе.

«За последнее время молдавские политики сами не понимают, зачем и для чего они проводят митинги. Складывается впечатление, что задача сегодняшней акции – выпуск пара в свисток», – сказал молдавский политолог, председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Я убежден, что за этими играми отчасти стоит беглый олигарх Плахотнюк, имеющий своих людей как в окружении Санду, так и в окружении Додона. Кроме того, он давно создал условия, при которых стала возможной та мышиная возня, которую мы сейчас наблюдаем. Когда есть кризис и бардак – Плахотнюк чувствует себя комфортно, торгуя с внешними партнерами возможностью повлиять на ту или иную сторону противостояния», – пояснил собеседник.

«Главным негативным моментом акции стал тот факт, что она проводилась в условиях пандемии коронавируса. У нас зашкаливают показатели заболеваемости, мест в больницах не хватает, бесплатных тестов практически нет. Экономическая ситуация в республике такова, что у людей денег на жизнь не хватает, не говоря уже о лишних 40 евро на тест. Но протестующие, зная это, все равно подвергли людей опасности и вывели их на площадь, хотя политических результатов у сегодняшней акции просто ноль. Да, звучали громкие заявления и декларации, но они не касаются реальных проблем в стране. Это фейковая повестка дня», – добавил эксперт.

Кроме того, по мнению собеседника, обе стороны противостояния хотят максимально втянуть Россию и страны Запада «в свои разборки», что ничего хорошего республике не сулит.

«Что касается персоналий – в последнее время Додон серьезно испортил свою репутацию связями с одиозными политиками и коррупционерами. Тем самым он сильно подставил Россию. Теперь Запад называет коалицию Додона «коррупционно-пророссийской». И это при том, что в его коалицию вошли люди, которые годами занимались антироссийской политикой во всем ее многообразии», – пояснил Тулянцев.

«Но Додона отчасти спасает то, что его противники – такие же беспомощные политические импотенты. Санду совершает практически те же ошибки, связываясь с коррупционерами и людьми Плахотнюка»,

– продолжил эксперт.

«Потому сейчас сложилась такая ситуация, при которой нормальные люди хотят максимально дистанцироваться и от Санду, и от Додона. Они вызывают аллергию у большинства граждан Молдавии, которые хотели бы их увидеть на свалке политической истории», – убежден политолог.

«Но политики не станут принимать это внимание и наверняка постараются вновь раскачивать тему русского языка, различных флагов и так далее. Это ни к чему хорошему не придет», – с сожалением констатировал Тулянцев.

В воскресенье в Кишиневе участники митинга выступили в поддержку избранного президента Молдавии Майи Санду, призвав правительство досрочно уйти в отставку и проведения досрочных парламентских выборов. Организаторы акции отметили, что в случае игнорирования их требований они намерены противостоять «попытке узурпации власти».

Кроме того, в резолюции содержится требование «аннулировать пакет законов», который принял на этой неделе парламент Молдавии, так как, по мнению организаторов протеста, они «сокращают полномочия президента и препятствуют европейскому курсу страны». «Этот митинг – последнее предупреждение», – отмечается в резолюции протестующих.

Ранее сообщалось, что Санду выдвинула правительству Молдавии требование об уходе в отставку. Она настаивает на проведении досрочных выборов.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

В четверг парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество. Кроме того, парламент поддержал ограничение власти президента. Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть».

Кроме того, Санду заявила, что намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Санду нацелилась на абсолютную власть.

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