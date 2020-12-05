Санду нацелилась на абсолютную власть

Избранный президент Майя Санду, судя по всему, начинает отнимать у Игоря Додона реальную власть в Молдавии. Его сторонники внезапно согласились начать переговоры о досрочном самороспуске парламента, хотя никто их к этому не принуждал. На повестке и отставка правительства, которому принадлежит реальная власть в стране. А в эти выходные Санду выводит своих сторонников на Майдан.

В воскресенье в Кишиневе на площади Великого национального собрания пройдет митинг в поддержку избранного президента Майи Санду. Она сама в пятницу позвала своих сторонников собраться в знак несогласия с парламентом, который днем ранее принял сразу несколько законопроектов, в том числе сократив полномочия президента. В частности, в первом чтении депутаты одобрили передачу под свое управление Службы безопасности республики.

Кроме того, депутаты устроили демарш американскому посольству. Большинством голосов было отменено прежнее решение предоставить США под новую дипломатическую миссию территорию республиканского стадиона.

В ответ Санду призвала правительство уйти в отставку, а парламент – досрочно пойти на перевыборы. Как пишет избранный президент в Facebook, она позвонила премьер-министру Иону Кику и заявила ему, что представленный правительством проект бюджета содержит коррупционные схемы. «Я сказала ему, что стране нужен другой парламент и другое правительство. Отставка правительства – самый короткий путь к этой цели», – подчеркнула Санду.

Председатель молдавского общественного движения «Родина – Евразийский союз» Игорь Тулянцев уверен, что собрать массовую акцию в воскресенье не удастся. «Лозунги партии Санду «Действие и солидарность» (PAS) для предстоящего митинга не имеют ничего общего с повесткой, о которой Санду заявляла вначале, предлагая противостоять попыткам парламента ограничить президентские полномочия и блокировать ее вступление в должность президента. Теперь ее партия предлагает выразить свой гнев по поводу малозначительных проблем, в частности, статуса кишиневского стадиона», – сказал Тулянцев. Политик выразил надежду на то, что у горожан «восторжествует здравый смысл и они не выйдут на этот митинг и тем самым уберегут свое здоровье» от коронавируса.

Молдавский правозащитник и бывший политзаключенный Павел Григорчук полагает, что предстоящий митинг может быть немногочисленным из-за холодной погоды и требований карантина. Однако, утверждает собеседник, большинство населения действительно не желает мириться с нынешним составом парламента. «Люди видят, что депутаты перебегают из одной партии в другую, и совершенно очевидно, что за деньги.

Санду обладает в глазах общества куда большей легитимностью, чем парламент. За Санду проголосовал почти миллион граждан.

Еще ни один политик, ни одна партия в Молдавии не набирали столько голосов», – сказал Григорчук.

Урезав президентские полномочия, парламент также одобрил в первом чтении закон о функционировании языков. Он закрепляет за русским статус языка межнационального общения. Это позволит газетам и журналам издаваться на русском языке. В эфир вернутся теле- и радиопрограммы из России. А госорганы будут обязаны предоставлять гражданам информацию в том числе на русском. Кстати, Санду, будучи когда-то членом правительства, и добилась ограничений на использование русского языка.

Евросоюз осудил принятые законы. Во внешнеполитической службе ЕС отметили, что законопроекты были выдвинуты «в спешке и нетранспарентной манере», а само голосование «прошло в условиях, которые не позволяли соблюсти все необходимые парламентские процедуры».

В Кремле по этому поводу отметили, что рады любому снятию ограничений для русского языка. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «так или иначе на русском языке говорят и будут говорить на пространстве бывшего Советского Союза». Что касается ограничений президентской власти, то представитель Кремля назвал это внутренним делом Молдавии.

В пятницу PAS опротестовала в Конституционном суде (КС) закон об ограничении полномочий президента. Также однопартийцы Санду обещают оспорить в КС решения о статусе русского языка.

Тулянцев не сомневается, что КС удовлетворит иск, так как была явно нарушена процедура принятия законов. Закон был принят сразу в двух чтениях без обсуждения. То, что решение о смене контроля над Службой безопасности было принято одновременно с законом о повышении статуса русского языка, с явным нарушением процедуры, по мнению Тулянцева, лишь дискредитирует парламент.

В свою очередь, Додон обвинил преемницу в том, что та «сеет хаос» и организует бессмысленные протесты вместо того, чтобы взять на себя ответственность за ситуацию в стране. «Граждане, не позволяйте собой манипулировать, зачем нам сейчас выводить людей, чтобы заразить их коронавирусом? Те, кто сеют хаос, должны взять на себя ответственность за страну», – сказал президент.

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Президент Молдавии не может распустить ни правительство, ни парламент. Никаких рычагов для нажима на парламент у него нет. Теоретически сторонники Додона могли бы спокойно продолжать править страной до 2023 года – до истечения срока полномочий парламента.

Однако Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), то есть сторонники Додона, в пятницу неожиданно пошли навстречу требованиям Санду и пригласили другие политические силы обсудить вопрос о досрочных перевыборах. Как признался вице-спикер Влад Батрынча, представляющий фракцию ПСРМ, «этот парламент не в полной мере функционален» и его партия готова начать переговоры о досрочных выборах. Впрочем, наблюдатели не исключают, что это лишь тактический ход ПРСМ, призванный затянуть время.

По мнению Григорчука, на президентских выборах большинство молдаван голосовали не столько за Санду, сколько против Игоря Додона и системы коррупции, доставшейся ему по наследству от олигарха Влада Плахотнюка. Следовательно, Санду должна показать: организовывая протесты против парламента, она борется против коррупционного наследства, чтобы не растерять доверие людей.

Депутаты из парламентского большинства прекрасно понимают: в случае досрочных выборов они точно не попадут в следующий созыв. «Поэтому в парламенте сложилась временная коалиция между депутатами Плахотнюка и Додона. Чтобы сломать эту коалицию, Санду должна прибегать к помощи митингов. Демонстранты будут требовать отставки нынешнего правительства, что вполне реально. Кабмин абсолютно непопулярен», – заявил собеседник.