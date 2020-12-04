Додон обвинил Санду в попытке посеять хаос в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница Майя Санду «сеет хаос» и организует бессмысленные протесты вместо того, чтобы взять на себя ответственность за ситуацию в стране.

«Санду вновь зовет людей на протест в воскресенье, хотя никто не мешает ей вступить в должность. Граждане, не позволяйте собой манипулировать, зачем нам сейчас выводить людей, чтобы заразить их коронавирусом? Те, кто сеют хаос, должны взять на себя ответственность за страну», – сказал Додон в видеообращении, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у Санду есть возможности отправить в отставку кабмин, выступать с законодательными инициативами, опротестовывать принятые парламентом законы в Конституционном суде. «Для этого просто нужно начать работать», – заявил Додон.

Напомним, в четверг парламент Молдавии одобрил законопроект о статусе русского языка, а также поддержал ограничение власти президента. Перед эти избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу республики Игоря Додона в попытке «узурпировать власть».

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.