Партия Санду опротестовала в КС ограничение власти президента Молдавии

Партия избранного президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) опротестовала в Конституционном суде ограничение ее полномочий, как президента, в отношении Службы информации и безопасности (СИБ), сообщил депутат парламента Молдавии Сержиу Литвиненко.

«Мы обратились в Конституционный суд с вопросом о неконституционности закона, согласно которому СИБ выведена из-под управления президентом Молдавии. Мы также запросили приостановить действие закона до тех пор, пока не будет вынесен вердикт суда», – цитирует «Интерфакс» Литвиненко.

Он также обнародовал запрос в КС и аргументацию на 15 страницах. В частности, депутат указал на нарушение статей конституции, согласно которым президент «может принять меры для обеспечения безопасности государства». По мнению Литвиненко, принятые поправки в закон о СИБ лишают президента этих полномочий.

Напомним, в четверг парламент Молдавии одобрил законопроект о статусе русского языка, а также поддержал ограничение власти президента. Перед этим избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу республики Игоря Додона в попытке «узурпировать власть».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одобрение парламентом Молдавии законов, фактически ослабляющих полномочия президента республики – это внутреннее дело страны, Россия не вмешивается в политические процессы Молдавии.