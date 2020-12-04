Кремль назвал внутренним делом Молдавии ограничение власти президента

Одобрение парламентом Молдавии законов, фактически ослабляющих полномочия президента республики, – это внутреннее дело страны, Россия не вмешивается в политические процессы Молдавии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, координировал ли действующий президент Игорь Додон свои шаги по ослаблению полномочий главы государства с Москвой, Песков сказал: «Все, что происходит в Молдавии – это внутреннее дело этой республики», передает РИА «Новости».

«Да, действующий президент Додон действительно проиграл Майе Санду выборы, но он, конечно, не прекращает политическую борьбу. Все, что происходит там в рамках этой политической борьбы, – это исключительно внутреннее дело Молдовы», – сказал Песков.

По его словам, Россия никоим образом не вмешивается и не хочет вмешиваться в эти дела.

Напомним, в четверг парламент Молдавии одобрил законопроект о статусе русского языка, а также поддержал ограничение власти президента. Перед этиv избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу республики Игоря Додона в попытке «узурпировать власть».

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.