В Кремле поддержали снятие ограничений для русского языка на постсоветском пространстве

Москва приветствует отмену ограничений для граждан стран бывшего СССР, желающих говорить на русском языке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение в Молдавии законопроекта о повышении статуса русского языка.

«Так или иначе на русском языке говорят и будут говорить на пространстве бывшего Советского Союза, использование русского языка является естественной потребностью для населения стран бывшего Советского Союза», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что в Кремле только приветствуют, «когда снимаются какие-то препоны для того, чтобы граждане говорили на том языке, на котором они хотят».

Напомним, в четверг парламент Молдавии одобрил законопроект о статусе русского языка, а также поддержал ограничение власти президента. Перед этиv избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу республики Игоря Додона в попытке «узурпировать власть».

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.