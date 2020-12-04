ЕС осудил принятие Молдавией межнационального статуса русского языка

Евросоюз осудил принятие парламентом Молдавии законопроектов об ограничении полномочий президента и закреплении за русским языком статуса языка межнационального общения. Голосование по законопроектам прошло в «нетранспарентной манере», заявили в ЕС.

«Парламент Молдавии проголосовал по ряду законодательных предложений, которые были выдвинуты в спешке и нетранспарентной манере. Голосование прошло в условиях, которые не позволяли соблюсти все необходимые парламентские процедуры», – передает заявление внешнеполитической службы ЕС ТАСС.

Как считают в ЕС, законопроекты были поддержаны «лицами, замешанными в коррупции и мошенничестве», а это в свою очередь указывает на то, что принятые нормы «будут служить сомнительным целям». В организации также потребовали от молдавских политиков соблюдать демократию в соответствии с соглашением между Кишиневом и Брюсселем. В заявлении говорится, что ЕС намерен «принести практические выгоды народу Молдавии».

В четверг парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Ранее Партия социалистов подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов Молдавии. Избранный президент Майя Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество.

Кроме того, парламент поддержал ограничение власти президента. Избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу республики Игоря Додона в попытке «узурпировать власть» после того, как в парламенте зарегистрировали проект закона о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.