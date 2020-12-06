Санду потребовала отставки правительства Молдавии

Избранный президент Молдавии Майя Санду выдвинула правительству республики требование об уходе в отставку. Она настаивает на проведении досрочных выборов.

«Этот парламент должен уйти, и самый короткий путь – отставка правительства», – передает слова Санду ТАСС.

Как заявила избранный президент, правительство Молдавии погрязло в коррупции и «продолжает грабить государство». Также она обвинила действующего президента Молдавии Игоря Додона в попытках удержать власть.

«Додон пытается разжечь огонь, спровоцировать хаос, усугубить кризис, пытается сделать жизнь людей еще хуже. Принятые большинством в парламенте в последние дни законы угрожают безопасности государства. Они лишают президента возможности бороться с коррупцией. Они ставят под угрозу бюджет страны», – сказал Санду на митинге своих сторонников на площади Великого Национального собрания.

В сообщении отмечается, что митинг собрал порядка двух тысяч человек. Демонстранты призывают правительство уйти в отставку и провести досрочные выборы в парламент. Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, правоохранители пока не реагируют на действия митингующих.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

В четверг парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество. Кроме того, парламент поддержал ограничение власти президента. Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть».

Кроме того, Санду заявила, что намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.