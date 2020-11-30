Санду потребовала вывести из Приднестровья оперативную группу российских войск

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, а также вывезено само оружие.

«В Приднестровье находится оперативная группа РФ, в отношении этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии», – сказала Санду, передает РИА «Новости».

В то же время она предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. «В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю», – заявила Санду.

Она добавила, что намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья. «Я продолжу обсуждать этот вопрос с руководством России. В прошлом году к нам приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, он говорил о том, что Россия готова помочь в утилизации оружия», – сказала Санду.

Ранее Санду уже заявила о намерении добиваться вывоза боеприпасов и вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из непризнанного Приднестровья. В Совфеде предупредили, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает Санду, может привести к обострению конфликта в регионе.

В МИД заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.