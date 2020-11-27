Санду собралась добиваться вывода российских войск из Приднестровья

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении добиваться вывоза боеприпасов и вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из непризнанного Приднестровья.

«Я буду добиваться вывода оперативной группы российских военных из Приднестровья – это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Здесь ничего нового нет, все наши правительства имели такую точку зрения – эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова», – приводит ТАСС слова Санду в интервью телеканалу «Молдова-1».

В прошлую пятницу Санду заявила, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российского миротворческого контингента. Она назвала Приднестровье «отколовшимся регионом», куда молдавские власти не могут даже попасть. Санду также отказалась признавать долг Тирасполя перед Газпромом за поставленный российский газ и заявила, что не рассматривает сценарий федерализации Молдавии.

В Совфеде предупредили, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает Санду, может привести к обострению конфликта в регионе.

В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина, комментируя заявление президента Молдавии, отметила, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир в республике. По ее словам, Санду предлагает жителям Приднестровья возвращение к ситуации 1992 года, в которой разгорелся конфликт.

Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.