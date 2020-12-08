Санду решила обсудить с Россией утилизацию боеприпасов в Приднестровье

Избранный президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении возобновить переговоры с Россией по утилизации боеприпасов со складов в непризнанном Приднестровье.

«Я подтвердила, повторила позицию Республики Молдова, которая таковой была всегда. Позиция, которую повторила Российская Федерация по этому вопросу, также не нова. <…> Есть разница во взглядах Молдавии и России. И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог. <…> Я верю, что есть шансы найти решение, так как в прошлом году, когда я возглавляла правительство, мы начали диалог [с Россией] по поводу утилизации боеприпасов», – приводит слова Санду ТАСС.

«Нахождение этих боеприпасов на территории Молдовы очень опасно. Тогда министр [обороны Сергей] Шойгу сказал, что они открыты для обсуждения вопроса по утилизации боеприпасов или их вывозу», – уточнила Санду в интервью телеканалу «ПРО ТВ».

Ранее Санду заявила, что в Приднестровье давно нет опасности военных действий, потребовав вывести из региона оперативную группу российских войск, охраняющую склады с оружием, а также вывезти само оружие. В МИД заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию. В Кремле предположили, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в регионе. Действующий президент Молдавии Игорь Додон пообещал не дать Санду «разморозить» конфликт в Приднестровье.

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