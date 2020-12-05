Додон обещал не дать Санду «разморозить» конфликт в Приднестровье

Социалисты в правительстве Молдавии не дадут избранному президенту Майе Санду «разморозить» конфликт в Приднестровье, заявил действующий президент Молдавии Игорь Додон.

Он заявил, что «геополитическое противостояние против России набирает обороты» и указал на попытки «вокруг России размораживать конфликты, которые были в начале 1990-х». Слова Санду о российских миротворцах Додон счел «попыткой разморозить приднестровский конфликт и создать еще одну горячую точку для того, чтобы сюда подтянуть Россию». Он заявил: «Это очень опасно и нам этого не нужно». Однако, как подчеркнул Додон, «у президента» в «парламентской стране» таких «возможностей нет». Додон заверил: «Есть парламент и правительство, где у нас, социалистов, очень четкие и твердые позиции»

Он выразил надежду на то, что «все ограничится популистическими заявлениями и ничего за этим не последует». Действующий президент Молдавии призвал «партнеров и на левом берегу Приднестровья, и внешних партнеров», включая Россию, «все очень внимательно анализировать», но «пока что не предпринимать» из-за «популистических заявлений новоизбранного президента» действий, которые могут ситуацию дестабилизировать», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Додон заявил, что «пойти по силовому варианту» у Санду «возможности нет». Он заявил: «Мы ей этого не дадим и как партия самая большая, и как парламент, и как правительство, и как граждане Республики Молдова. Выйдем на протесты, будем защищать тот мир, который у нас сейчас есть». При этом Додон считает, что нынешний парламент страны себя исчерпал, нужны досрочные выборы, которые, по его словам, состоятся в 2021 году, передает ТАСС.

Он считает, что победившая на президентских выборах Санду призывами к акции протеста в предстоящее воскресенье пытается дестабилизировать ситуацию в республике. По его словам, протесты – «очень странная повестка» после победы на выборах, ведь уже «24 декабря будет инаугурация нового президента». Он полагает, что «здесь повестка другая, и она не внутренняя», а «внешняя». Додон также указал на опасность митингов с учетом ситуации с коронавирусом. Президент также выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса поступит в республику в ближайшее время.

Он объяснил вывод Службы информации и безопасности из подчинения президенту Молдавии тем, что Санду имеет второе гражданство – гражданство Румынии, нельзя «оставлять Службу информации и безопасности под влиянием гражданина другой страны». Додон напомнил, что «ни один сотрудник» службы «не имеет право на двойное гражданство».

Додон рассчитывает, что успеет подписать закон о повышении статуса русского языка в республике до вступления Санду в должность. По его словам, «принципиально важно, чтобы эти законы были приняты во втором чтении до инаугурации нового президента». Он считает, что Санду их «не подпишет». Додон отметил, что в Молдавии как минимум одну треть населения составляют русскоязычные, и практически каждый гражданин говорит свободно на русском языке.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

В четверг парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество. Кроме того, парламент поддержалограничение власти президента. Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть».

Кроме того, Санду заявила, что намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

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