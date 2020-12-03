Москва ответила на заявления НАТО о российских миротворцах в Приднестровье

Заявления НАТО о том, что Москва якобы нарушила суверенитет Молдавии, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Пребывание в регионе российского воинского контингента, который является составной частью размещенных там совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасна, осуществляется на законных основаниях. За 28 лет своего существования миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность, надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, все документы на этот счет, все-таки, я думаю, можно было бы в НАТО изучить», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Россия привержена «неукоснительному выполнению» задач миротворческой операции. «Мы исходим из того, что эта тема находится в плоскости двусторонних российско-молдавских отношений», – указала дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии тем, что в Приднестровье находятся российские войска.

В прошлую среду избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие.

В МИДе заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.