Приднестровье ответило на заявление Санду о выводе российских миротворцев

Кишинев в очередной раз попытался поднять искусственную проблему «вывода войск» из региона, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, комментируя призыв президента Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев с территории Приднестровья.

По его мнению, такие заявления носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки для диалога Кишинева и Тирасполя, передает «Парламентская газета».

«На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции», – заявил он.

Красносельский добавил, что к громким заявлениям политиков из Молдавии в Приднестровье уже привыкли. Также он посоветовал соседям проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.

В прошлую среду Санду заявила, что намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие.

В МИДе заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.