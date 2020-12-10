«Заповедник контрабанды» поставил под удар дипломатов

Правительство Молдавии объявило об отзыве из Москвы своего посла Андрея Негуцы. Поводом стало обнаружение в посольской машине крупного контрабандного груза. Однако есть основания полагать, что проблема не только, а может быть, и не столько в контрабанде. Каким образом на этот чисто криминальный сюжет влияет запутанная политическая ситуация в Молдавии?

Несколько дней назад на пограничном пункте Паланка на молдавско-украинской границе был остановлен для таможенного досмотра микроавтобус, принадлежащий посольству Молдавии в Москве с соответствующими номерами («красные» номера, код региона 147). Согласно документам, микроавтобус находился в спецкомандировке со 2 по 5 декабря по маршруту Москва – Кишинев – Москва для перевозки дипломатической почты.

Перевозка дипломатической почты автомобилями сейчас из-за коронавирусных ограничений на авиасообщение – нормальная практика. И внешнеполитическое ведомство Молдавии не обладает штатом дипкурьеров, специально заточенных под перевозку диппочты.

Надо сказать, что машина с дипломатическими номерами обладает иммунитетом для досмотра только на территории страны пребывания и аккредитации, то есть в России. На территории же Молдавии – это обычное транспортное средство, подлежащее общему досмотру.

Обыск микроавтобуса проводила молдавская таможня под общим руководством Службы информации и безопасности республики (контрразведка и разведка). В грузовом отсеке были обнаружены десять ящиков с прозрачными ампулами и блистерами, в которых, по неофициальной информации и судя по фото, содержались препараты «Болденона ундециленат» и «хлородегидрометилтестостерон». Эти препараты нередко используют спортсмены для увеличения мышечной массы, а первый также в ветеринарии для стимулирования скаковых лошадей. Предварительная оценка стоимости груза – от 8 до 10 миллионов молдавских леев, то есть 300-400 тысяч евро.

Некоторые российские СМИ поспешили сообщить, что в машине находился чуть ли не лично посол в Москве Андрей Негуца. На самом деле в машине был только шофер, которому спецпрокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и предъявила обвинение в контрабанде анаболиков и психотропных веществ и потребовала его ареста на 30 суток.

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Глава PCCOCS Ион Каракуян сообщил, что водитель уже дал показания. «Он сказал, что какие-то люди из Молдавии передали их [анаболики] для каких-то людей из России», – сказал Каракуян. Что это за люди, он говорить отказался, отметив, что на этом этапе следствия не может разглашать имена. По той же причине Каракуян не ответил на вопрос о причастности к этому посла Молдавии в России Андрея Негуцы. По неофициальным данным, за 2020 год этот микроавтобус 17 раз пересекал границу Молдавии. Каждый раз водитель демонстрировал документы на перевозку дипломатической почты.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику потребовал от министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) немедленного отзыва посла Андрея Негуцы из Москвы. «По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Это стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад; очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», – прокомментировал премьер. Он обратился к министру иностранных дел Аурелию Чокою с требованием обратить особое внимание на работу дипмиссий. Глава кабмина отметил, что дипломаты не должны быть связаны с контрабандой и, если подобное происходит – значит, МИДу нужны изменения. Премьер Кику сказал, что действия посла Негуцы «очернили имидж страны», и назвал их постыдными, хотя причастность посла к контрабанде анаболиков не установлена.

Внешнеполитическое ведомство Молдовы отреагировало очень быстро. «Андрей Негуца отзывается с должности чрезвычайного и полномочного посла Молдавии в Российской Федерации, а также – по совместительству – в республиках Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан», – озвучил текст указа министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Аурелиу Чокой.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции было проинформировано о специальной операции, проведенной Службой информации и безопасности и Таможенной службой Республики Молдова с использованием транспортных средств с дипломатическими номерами, присвоенными посольству Республики Молдова в Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе министерства.

Проблема тут в том, что система государственного управления в Молдавии крайне запутана из-за конституционных противоречий между полномочиями правительства и президента. Правительство вправе требовать отзыва посла, и МИДЕИ имеет основания издавать такие указы. Но исключительными полномочиями назначать и отзывать послов обладает только президент. Это обычная дипломатическая практика, поскольку посол представляет не только страну, но и главу государства лично. Пока что глава государства – Игорь Додон, поскольку Майя Санду еще официально в должность не вступила. Андрей Негуца считается человеком Додона, и президент уже дважды блокировал отзыв «своего» посла из Москвы. Правда, тогда причины были политическими, а не криминальными.

С другой стороны, есть данные, что президент Додон может и не захотеть прикрывать посла Негуцу, поскольку крайне недоволен результатами голосования на президентских выборах, которые проводились в посольстве Молдавии в Москве. Диаспора проголосовала не так, как ожидалось. Но повторимся, что все обвинения в адрес посла Негуцы пока исходят исключительно из лагеря победивших на недавних выборах сторонников евроинтеграции, а сам г-н Негуца никаких комментариев не дает.

Надо сказать, что контрабанда анаболиков из Молдавии – устойчивый и старый бизнес. Несколько лет назад бывший сотрудник молдавской почты (Posta Moldovei) Серджиу Чеботарь публично заявил, что близкие к Демпартии люди в руководстве Posta Moldovei занимались контрабандой анаболиков, отправляя их крупными партиями в почтовых посылках. Летом в Ляушанах (КПП на границе с Румынией) задержали гражданина Турции, который в машине (там были еще его жена и двое несовершеннолетних детей) провозил точно такие же анаболики (68 тысяч таблеток и более 13 тысяч ампул препаратов на 100 тысяч евро), как и найденные сейчас. Они были спрятаны в запасном колесе и других местах машины.

Отдельная история – это контрабанда сигарет из Косово, которая поставлена на промышленный поток. Молдавия вообще заповедник подобной контрабанды, поскольку производство анаболиков «для нужд ветеринарии» там не запрещено, как и некоторых видов спортивного допинга. А албанские и черногорские сигареты под видом дорогих брендов – это вообще классика жанра так называемого цыганского бизнеса.

Дополнительный нюанс в этой истории – споры последних дней о принадлежности Службы информации и безопасности Молдавии. Игорь Додон внес законопроект о переподчинении разведки и контрразведки парламенту, поскольку должен уступить должность президента Майе Санду. Неизвестно, насколько СИБ готова к такому переподчинению и не было ли скандальное обнаружение анаболиков в посольской машине лишь элементом во внутримолдавской политической игре.

Никто не хочет бросать тень на дипломатический корпус. Да, были случаи, когда отдельные сотрудники посольств некоторых особо небогатых стран (в основном африканских) злоупотребляли статусом дипломатической почты для мелкой личной торговли. Никто в них камень за это не бросит, пока это не выходит за рамки приличия.

Дипломатический статус неприкосновенен, и трогать его никто лишний раз не собирается, тем более, что все нынешние события происходили на территории Молдавии, а не России. И связаны они в первую очередь с внутренними раскладами именно в Молдавии, а не с какими-то особенностями работы дипкорпуса в Москве. ГлавУпДК при МИД России здесь не при чем. Оно не может и не имеет права контролировать деятельность иностранных посольств, а лишь обеспечивает их работу. Другое дело, что Россия просто в силу своих размеров привлекательный рынок для разнообразной контрабанды, хотя анаболики с тем же успехом расходятся и по Европе.

Скорее всего, переходный период власти в Молдавии может дать нам еще множество скандальных историй самого разнообразного характера. Это как раз та страна, где таких поводов не счесть. И анаболики в посольской машине – еще не самый тяжелый случай.