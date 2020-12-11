В Молдавии спрогнозировали дружбу Кишинева и Киева против Москвы

Молдавия и Украина будут вместе играть против России, ведь у них даже по поводу статуса Крыма общая позиция, – сказал газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Аркадий Барбарошие. Так он оценил заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который поддержал призыв избранного президента Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья.

«Молдавия и Украина выступают за то, чтобы Россия вывела свои войска и вооружение из Приднестровья. С другой стороны, Майя Санду давно заявляла о том, что Крым – это часть Украины. Более того, Молдавия никогда не признавала полуостров российским, даже во время правления Игоря Додона», – сказал политолог, директор кишиневского Института общественной политики Аркадий Барбарошие.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с молдавским коллегой Аурелием Чокоем заявил, что Киев совместно с Молдавией будет настаивать на выводе российских миротворцев из Приднестровья. Также обсуждался визит избранного президента Молдавии Майи Санду на Украину. Кроме того, Кулеба предложил Санду поучаствовать в деятельности так называемой «Крымской платформы», инициированной Киевом.

Напомним, что объединение «Крымская платформа» было создано на базе Верховной рады Украины с участием представителей как правящей партии «Слуга народа», так и «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко. Среди сопредседателей – основатель запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» Мустафа Джемилев.

По мнению Барбарошие, избранный президент Санду вполне может стать участницей «Крымской платформы», учитывая позицию молдавского президента о безусловной принадлежности полуострова Украине.

Что же касается вывода группы российских войск из Приднестровья, то новый лидер страны лишь продолжает ту линию, которую вело все предыдущее руководства, с начала 2000-х годов. «Кишинев еще в 2004-2005 годах высказал предложение о том, что эти войска надо заменить на международную полицейскую силу», – рассказал собеседник.

В конце ноября Санду заявила, что в Приднестровье давно нет опасности военных действий, потребовав вывести из региона оперативную группу российских войск, охраняющую склады с оружием, а также вывезти само оружие. В МИД России констатировали, что планы Санду направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровского конфликта.

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