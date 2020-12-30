Экс-посла Молдавии в России обвинили в причастности к контрабанде

Бывшему послу Молдавии в России Андрею Негуце предъявили обвинение в причастности к контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба прокуратуры по особым делам и борьбе с организованной преступностью.

«Бывшему послу Молдавии в Российской Федерации Андрею Негуце предъявлено обвинение. Он стал обвиняемым в соучастии в контрабанде», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что Негуца не признает себя виновным. Следствие просит суд арестовать его на 30 дней.

Посол Молдавии в России Андрей Негуца в начале декабря был отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.

6 декабря МИД Молдавии сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. В министерстве иностранных дел уточнили, что автомобиль, в котором обнаружили контрабанду, приехал из России в Молдавию, чтобы передать дипломатическую почту.