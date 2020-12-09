Молдавия отозвала посла в России из-за скандала

Глава молдавского правительства Ион Кику заявил об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.

«По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», – заявил Кику, передает РИА «Новости».

Премьер обратился к министру иностранных дел Аурелию Чокою с требованием обратить особое внимание на работу дипмиссий. Он отметил, что дипломаты не должны быть связаны с контрабандой и, если подобное происходит, это значит, что в работе министерства необходимы изменения.

6 декабря МИД Молдавии сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. В министерстве иностранных дел уточнили, что автомобиль, в котором обнаружили контрабанду, приехал из России в Молдавию, чтобы передать дипломатическую почту.

После этого действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что посла страны в России отзовут с должности, если будет доказана его причастность к контрабанде анаболиков.