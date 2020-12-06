Молдавия задержала на границе с Украиной машину своего посольства в России

Автомобиль молдавского посольства в России остановили на границе Молдавии и Украины, машина использовалась для контрабанды анаболиков, сообщило министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

МИДЕИ сообщило, что спецоперацию провели «Служба информации и безопасности совместно с Таможенной службой» Молдавии. Микроавтобус был остановлен на молдавско-украинской границе при выезде через пост Паланка. В грузовом отсеке была партия анаболиков. У машины оказались дипломатические номера, которые в России выдали посольству Молдавии, передает ТАСС.